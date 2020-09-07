У найближчі дні в Кремлі очікують Лукашенко

У Москві анонсували візит Олександра Лукашенка в Росію в найближчі дні.

У Кремлі активно йде підготовка візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Очікується, що білоруський лідер приїде в найближчі дні. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс". Однак, за його словами, це буде не 13 вересня, як раніше писали ЗМІ.

"В цілому, дійсно, його можна очікувати в найближчі дні, ми своєчасно вас проінформуємо", - сказав Пєсков. У той же час телеканал "Дождь" повідомляє, що два політика зустрінуться в Москві в понеділок, 14 вересня.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусі спалахнули масштабні протести. Мітингувальники не згодні з результатами виборів, в країні вже місяць тривають акції та страйки. Влада жорстоко придушує протести і масові зібрання.

Президент Росії Володимир Путін першим привітав Лукашенка з перемогою на виборах. Після чого лідери неодноразово телефонували один одному і домовлялися про особисту зустріч.