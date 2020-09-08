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Росія запускає в обіг першу партію вакцини від COVID-19

Росія запускає в обіг першу партію вакцини від COVID-19
12:00 Сьогодні Телеграф
У Росії найближчим часом почнеться масова вакцинація населення з груп ризику.

Росія запустила першу партію своєї вакцини від коронавірусу "Sputnik V" в цивільний оборот.

Як повідомили в прес-службі МОЗ РФ, препарат пройшов необхідні випробування.

Найближчим часом перші партії вакцини повинні поставити в регіони.

Нагадаємо, що про реєстрацію "першої в світі вакцини від коронавірусу" 11 серпня заявив президент Росії Володимир Путін. Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов всі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його дочок.

У той же час відомо, що "Sputnik V" була зареєстрована без проходження третьої фази випробувань. У ній вакцину повинні протестувати на кількох тисячах добровольцях. У зв'язку з цим вакцину піддали критиці експерти.

На сьогоднішній день в Росії виявили понад мільйон випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень померло вже понад 17 тисяч. Всього станом на ранок вівторка, 8 вересня, в світі зафіксували 27 489 198 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

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Все по темі:

Вакцина, Росія, Коронавірус, Sputnik V.

Автор:

Телеграф
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