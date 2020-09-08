Скачать
Вівторок, 08.09.2020
Коронавірус в Україні: знову більше двох тисяч хворих і новий антирекорд за смертністю
Коронавірус в Україні: знову більше двох тисяч хворих і новий антирекорд за смертністю
Під землею сотні шахтарів: в Кривому Розі гірники оголосили підземний протест
Під землею сотні шахтарів: в Кривому Розі гірники оголосили підземний протест
Манчестерські зебри: Юнайтед представив незвичайний комплект форми (Фото)
Манчестерські зебри: Юнайтед представив незвичайний комплект форми (Фото)
Проти раку, судом і запалень: чим хороша кінза
Проти раку, судом і запалень: чим хороша кінза

"Я просто так не піду": Лукашенко припустив, що його перебування на посаді затягнулося

"Я просто так не піду": Лукашенко припустив, що його перебування на посаді затягнулося
16:40 Сьогодні Телеграф
За словами Лукашенка, він весь час свого президентства облаштовував Білорусь.

Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російським ЗМІ. В ході цього інтерв'ю він також визнав, що "трохи пересидів" на своєму посту.

"Так, можливо, я трохи пересидів, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів", - процитував білоруського лідера журналіст телеканалу "Росія-1" Євген Рожков.

Від чого потрібно захищати білорусів, Лукашенко не уточнив. Разом з тим, він підкреслив, що "просто так не піде". Ці його слова процитував головний редактор радіостанції "Говорить Москва", що також брав участь в інтерв'ю.

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!", - процитував його журналіст.

Лукашенко беззмінно керує Білоруссю вже 26 років.

Що відбувається в Білорусі?

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні п'ятий тиждень тривають протести і страйки.

30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Лукашенко, Президент, Минск.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кіпр розслідує законність видачі "золотих паспортів" українським олігархам
02 Коронавірус в Україні: знову більше двох тисяч хворих і новий антирекорд за смертністю
03 Мессі повернувся в Барселону і провів тренування
04 100 перемог: унікальний рекорд Серени Вільямс
05 Свіжий курс валют: євро і долар продовжують дорожчати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Свіжий курс валют: євро і долар продовжують дорожчати
Свіжий курс валют: євро і долар продовжують дорожчати
У найближчі дні в Кремлі очікують Лукашенко
У найближчі дні в Кремлі очікують Лукашенко
Погода погіршиться: йде похолодання, в ряді областей пройдуть дощі
Погода погіршиться: йде похолодання, в ряді областей пройдуть дощі
Вирок винесено: Михайла Єфремова визнали винним в скоєнні ДТП
Вирок винесено: Михайла Єфремова визнали винним в скоєнні ДТП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся