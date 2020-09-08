"Я просто так не піду": Лукашенко припустив, що його перебування на посаді затягнулося

За словами Лукашенка, він весь час свого президентства облаштовував Білорусь.

Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російським ЗМІ. В ході цього інтерв'ю він також визнав, що "трохи пересидів" на своєму посту.

"Так, можливо, я трохи пересидів, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів", - процитував білоруського лідера журналіст телеканалу "Росія-1" Євген Рожков.

Від чого потрібно захищати білорусів, Лукашенко не уточнив. Разом з тим, він підкреслив, що "просто так не піде". Ці його слова процитував головний редактор радіостанції "Говорить Москва", що також брав участь в інтерв'ю.

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!", - процитував його журналіст.

Лукашенко беззмінно керує Білоруссю вже 26 років.

Що відбувається в Білорусі?

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні п'ятий тиждень тривають протести і страйки.

30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".