Скачать
Середа, 09.09.2020
Коронавірус: в Україні понад 2,5 тисячі нових хворих, статистика по областям
Коронавірус: в Україні понад 2,5 тисячі нових хворих, статистика по областям
Ситуація на Донбасі: окупанти "тишу" не порушували, але двоє військових травмовано
Ситуація на Донбасі: окупанти "тишу" не порушували, але двоє військових травмовано
Роналду забив більше 100 голів за збірну, але він тільки другий (Відео)
Роналду забив більше 100 голів за збірну, але він тільки другий (Відео)
"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"
"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"

У квартиру нобелівського лауреата Світлани Алексієвич намагалися потрапити невідомі

У квартиру нобелівського лауреата Світлани Алексієвич намагалися потрапити невідомі
14:13 Сьогодні Телеграф
Вранці 9 вересня з'явилася інформація, що в квартиру нобелівського лауреата і письменниці Світлани Алексієвич намагаються потрапити невідомі, і їй надходять дзвінки з незнайомих номерів.

На тлі останніх новин про затримання членів президії Координаційної ради, куди входить і Алексієвич, письменниця стала побоюватися обшуку і затримання, повідомляє газета "Наша Нива".

Відомий український журналіст і письменник Віталій Портников у своєму Телеграм-каналі порівняв ситуацію в Білорусі з ситуацією в Україні в дні Майдану 2013-2014.

"У ці хвилини так звані невідомі люди вламуються в квартиру нобелівського лауреата письменниці Світлани Алексієвич. Я добре розумію що відбувається. Ось також в дні Майдану 2013-2014 років році так звані невідомі люди намагалися вдертися і в мій власний будинок. Мене тоді врятувала широкий розголос , допомога громадськості та друзів. Але я добре пам'ятаю цей стан - коли ти розумієш, що з тобою бореться твоє власну державу, яке переодягнувся бандитом.

Ось так зараз відбувається зі Світланою. Україна Януковича була державою-бандитом. Білорусь Лукашенко - держава-бандит ось уже 26-й рік. Диктатору наплювати на авторитет, Нобелівську премію і літературний талант, коли мова йде про збереження його влади. Ось чому так важливо допомогти Світлані - справжньому громадянинові і патріоту своєї країни, людині який після отримання Нобелівської премії вирішив жити на своїй батьківщині і брати участь в суспільних процесах. Світлана всією своєю творчістю завжди боролася зі злом, спадщиною людиноненависницьких режимів, а тепер зло прийшло в її власний будинок "- написав Портников.

Нагадаємо, в Білорусі вже місяць тривають масові акції протесту. Білоруси протестують проти президентства Лукашенка і вимагають нових чесних виборів. Влада жорстко придушує протести і мітинги. У країні тривають затримання і арешти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Опозиция, Виталий Портников, Білорусь, Світлана Алексієвич.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Києві вибухнула цистерна для перевезення газу, загинув робітник
02 Можна, якщо обережно: названа безпечна доза шоколаду для здоров'я
03 Запахло виборами: Чому на Романівщині поширюють плітки про Віктора Развадовського
04 "Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"
05 Популярна туристична країна зобов'язала носити маски на пляжах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Курс валют: скільки сьогодні коштують євро і долар
Курс валют: скільки сьогодні коштують євро і долар
Популярна туристична країна зобов'язала носити маски на пляжах
Популярна туристична країна зобов'язала носити маски на пляжах
До + 27 ° і без опадів: в Україні пануватиме бабине літо
До + 27 ° і без опадів: в Україні пануватиме бабине літо
Ні - цукровій залежності: як позбутися від тяги до солодкого
Ні - цукровій залежності: як позбутися від тяги до солодкого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся