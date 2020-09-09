У квартиру нобелівського лауреата Світлани Алексієвич намагалися потрапити невідомі

Вранці 9 вересня з'явилася інформація, що в квартиру нобелівського лауреата і письменниці Світлани Алексієвич намагаються потрапити невідомі, і їй надходять дзвінки з незнайомих номерів.

На тлі останніх новин про затримання членів президії Координаційної ради, куди входить і Алексієвич, письменниця стала побоюватися обшуку і затримання, повідомляє газета "Наша Нива".

Відомий український журналіст і письменник Віталій Портников у своєму Телеграм-каналі порівняв ситуацію в Білорусі з ситуацією в Україні в дні Майдану 2013-2014.

"У ці хвилини так звані невідомі люди вламуються в квартиру нобелівського лауреата письменниці Світлани Алексієвич. Я добре розумію що відбувається. Ось також в дні Майдану 2013-2014 років році так звані невідомі люди намагалися вдертися і в мій власний будинок. Мене тоді врятувала широкий розголос , допомога громадськості та друзів. Але я добре пам'ятаю цей стан - коли ти розумієш, що з тобою бореться твоє власну державу, яке переодягнувся бандитом.

Ось так зараз відбувається зі Світланою. Україна Януковича була державою-бандитом. Білорусь Лукашенко - держава-бандит ось уже 26-й рік. Диктатору наплювати на авторитет, Нобелівську премію і літературний талант, коли мова йде про збереження його влади. Ось чому так важливо допомогти Світлані - справжньому громадянинові і патріоту своєї країни, людині який після отримання Нобелівської премії вирішив жити на своїй батьківщині і брати участь в суспільних процесах. Світлана всією своєю творчістю завжди боролася зі злом, спадщиною людиноненависницьких режимів, а тепер зло прийшло в її власний будинок "- написав Портников.

Нагадаємо, в Білорусі вже місяць тривають масові акції протесту. Білоруси протестують проти президентства Лукашенка і вимагають нових чесних виборів. Влада жорстко придушує протести і мітинги. У країні тривають затримання і арешти.