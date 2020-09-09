Білоруську опозиціонерку Колесникову заарештували, вона в мінському СІЗО

Марія Колесникова арештована і знаходиться в СІЗО, повідомив опозиціонерки Олександр Колесников.

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова арештована. Вона знаходиться в мінському СІЗО № 1 на Володарського.

Про це повідомив батько Марії Олександр Колесников, передає TUT.BY.

Відзначимо, вчора Марію Колесникову намагалися вивезти з країни. "

Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу", - сказав Колесніков.

7 вересня очевидець в Мінську повідомила, що Колесникова була викрадена і її відвезли в невідомому напрямку.

8 вересня Білоруська опозиціонерка була затримана на кордоні з Україною, а пізніше стало відомо, що її намагалися насильно вивезти з країни - тоді Колесникова порвала свій паспорт. У той же день затримання Марії Колесникової прокоментував Лукашенко: він заявив, що та сама хотіла виїхати з країни. На це батько опозиціонерки заявив, що Марія не збиралася покидати Білорусь.