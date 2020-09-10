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Лукашенко: Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав

Лукашенко: Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав
13:15 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф
Лукашенко заявив, що "рано чи пізно цю владу візьмуть інші, але візьмуть за законом, не під тиском вулиці".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не планує кидати або віддавати владу. За словами Лукашенка, народ не для того його обирав.

Про це він заявив під час представлення нового генерального прокурора, передає БелТА.

Лукашенко додав, що не хоче, щоб влада Білорусі повернулася в 90-е, коли "про неї витирали ноги".

"Хочу вам сказати по-чоловічому, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мене часто дорікають в тому, що" влада він не віддасть ". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав ... Ніхто кинути в бруд влада, як вони вимагають, не посміє ", - сказав Лукашенко.

Як повідомлялося 8 вересня Лукашенко дав інтерв'ю російським ЗМІ. В ході цього інтерв'ю він також визнав, що "трохи пересидів" на своєму посту.

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