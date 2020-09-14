Лукашенко вперше з початку протестів покинув Білорусь і прибув в Сочі для зустрічі з Путіним

4 вересня на тлі безпрецедентних за своїм масштабом протестів в Білорусі в Сочі проходить зустріч білоруського диктатора Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попрямував до Росії, це його перший закордонний візит після початку антиурядових протестів.

У Сочі заплановані переговори Лукашенко з Путіним, які пройдуть у форматі «один на один».

Темами зустрічі в Кремлі називають ключові питання розвитку двосторонніх відносин стратегічного партнерства і союзництва, а особливу увагу на переговорах збираються приділити «перспективам інтеграції в рамках Союзної держави і великих проектів в торговельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарній сферах

Російське пропагандистське агентство РІА Новини повідомило, що за підсумками зустрічі не буде підписання документів і прес-конференції.

Телеграм-канал Пул першого, наближений до прес-служби білоруського президента, опублікував відео з президентським бортом перед зльотом.

У Білорусі вже більше місяця тривають масштабні протести. Протестуючі не згодні з результатами виборів, яке пройшли ще 9 серпня. Щонеділі в країні проходять традиційні марші протестів. Силовики затримують сотні человек.