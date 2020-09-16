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Лукашенко про революційну ситуацію в країні: Все це міфи

Лукашенко про революційну ситуацію в країні: Все це міфи
14:15 Сьогодні Телеграф
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наявність революційної ситуації в країні - це міф, який розбиває глибинний аналіз подій.

Про це він сказав в середу, 16 вересня, на зустрічі з політичним активом країни, передає БелТА.

"Нібито спонтанна самоорганізація суспільства, визрівання так званої революційної ситуації, нелегітимність виборів тощо - все це міфи. Їх повністю розбиває глибинний аналіз подій, що сталися задовго до електоральної кампанії поточного року", - сказав Лукашенко.

При цьому, які саме події маються на увазі не повідомляється. Лукашенко зазначив, що проходять в Білорусії акції протесту опозиції не є чимось новим і нагадав, що подібні події відбувалися в країні в 90-і роки.

"Те, що відбувається сьогодні, не є чимось несподіваним або новим для нас. Старші люди пам'ятають і не таке в Білорусі, коли тисячі і тисячі людей виходили в 90-х на вулиці, перевертали машини, палили їх, кидали" коктейлі Молотова "на перші поверхи тоді ще не нинішніх бутиків і магазинів, а в вікна до звичайних людей", - додав Лукашенко.

Відзначається, що в зустрічі в палаці Незалежності беруть участь близько 300 осіб: члени обох палат білоруського парламенту, керівники і фахівці державних органів, представники місцевої влади від кожної з областей країни, співробітники адміністрації президента і керівники засобів масової інформації.

У Білорусі вже більше місяця тривають масштабні протести. Протестуючі не згодні з результатами виборів, яке пройшли ще 9 серпня. Щонеділі в країні проходять традиційні марші протестів. Силовики затримують сотні людей. Лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановcька пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенко гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.

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