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П'ятниця, 18.09.2020
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Залізна завіса: Лукашенко закриває кордон з Європою

Залізна завіса: Лукашенко закриває кордон з Європою
Оновлено 09:12 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про закриття кордонів із Заходом. Це - залізна завіса! Про це він заявив в своєму повідомленні в мережі.

Виступаючи на жіночому "форумі", білоруський диктатор заявив, що кордони з Заходом будуть закриті - перш за все з Польщею і Литвою.

Також посилять охорону на кордоні з Україною.

З урахуванням того, що РФ також закрила кордон з Грузією, Білорусь фактично виявилася за залізною завісою - виїхати з країни буде неможливо.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні п'ятий тиждень тривають протести і страйки.
30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в країні розхитують ззовні, і домовився з президентом РФ Володимиром Путіним спільно реагувати "в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз". 27 серпня Путін допустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі

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Все по темі:

Білорусь, Олександр Лукашенко, Кордони.

Автор:

Телеграф
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