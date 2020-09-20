"Свобода варта того, щоб за неї боротися": Колесникова написала листа із СІЗО

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова звернулася до народу Білорусі з побажанням "не боятися бути вільними".

Звернення опубліковане в Телеграмі Віктора Бабарика.

"Свобода варта того, щоб за неї боротися. Не бійтеся бути вільними! Міцно обіймаю і люблю. Величезне спасибі родині, друзям, близьким і всім, хто нас підтримує. Спасибі міжнародному співтовариству і культурній спільноті за підтримку і солідарність. Я щаслива Биць білоруський. ви неймовірні! Я ні про що не шкодую і вчинила б так само ", - пише Колесникова.

Як повідомлялося раніше, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. Арешт їй продовжений до 8 листопада.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановском була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. Осіб, кілька людей загинули. Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.