Скачать
Неділя, 20.09.2020
Пандемія: В Україні за добу близько 3 тис осіб захворіли COVID-19
Пандемія: В Україні за добу близько 3 тис осіб захворіли COVID-19
Президент закликав українців боротися і міняти державу
Президент закликав українців боротися і міняти державу
Знову суддівська помилка: Олімпік розгромив Минай в Києві
Знову суддівська помилка: Олімпік розгромив Минай в Києві
На честь виходу нового альбому: Тіна Кароль отримала іменну зірку
На честь виходу нового альбому: Тіна Кароль отримала іменну зірку

"Свобода варта того, щоб за неї боротися": Колесникова написала листа із СІЗО

"Свобода варта того, щоб за неї боротися": Колесникова написала листа із СІЗО
15:10 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова звернулася до народу Білорусі з побажанням "не боятися бути вільними".

Звернення опубліковане в Телеграмі Віктора Бабарика.

"Свобода варта того, щоб за неї боротися. Не бійтеся бути вільними! Міцно обіймаю і люблю. Величезне спасибі родині, друзям, близьким і всім, хто нас підтримує. Спасибі міжнародному співтовариству і культурній спільноті за підтримку і солідарність. Я щаслива Биць білоруський. ви неймовірні! Я ні про що не шкодую і вчинила б так само ", - пише Колесникова.

Як повідомлялося раніше, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. Арешт їй продовжений до 8 листопада.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановском була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. Осіб, кілька людей загинули. Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Світоліна сенсаційно "зачохлила" ракетку в Римі (Відео)
02 "Хірург без ножа": корисні властивості подорожника
03 Ярмоленко вийшов в кінці матчу Арсенал - Вест Хем (Відео)
04 Штаб ООС: окупанти тричі порушували "тишу", є поранений
05 Пандемія: В Україні за добу близько 3 тис осіб захворіли COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Штати відновили санкції ООН проти Ірану
Штати відновили санкції ООН проти Ірану
Прогріє до + 26 °: чим здивує прогноз погоди в Україні
Прогріє до + 26 °: чим здивує прогноз погоди в Україні
Вся справа в шоколаді: японка встановила новий рекорд довголіття
Вся справа в шоколаді: японка встановила новий рекорд довголіття
20 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
20 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся