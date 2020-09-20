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"В остаточному підсумку він повинен бути здоровий": розробник "Новачка" вибачився перед Навальний

"В остаточному підсумку він повинен бути здоровий": розробник "Новачка" вибачився перед Навальний
16:30 Сьогодні Телеграф
Розробник отруйної речовини "Новачок" Віл Мірзаянов приніс вибачення російському опозиційному діячеві Олексію Навальному, якого раніше отруїли цією отрутою.

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, яким він отруївся", - заявив учений-хімік в ефірі телеканалу "Дождь" увечері в суботу 19 вересня.

Мірзаянов, що проживає в США з 1995 року, зазначив, що все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут.

У бесіді з "Дощем" вчений повідомив, що в 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння "Новачком", і симптоми у цієї людини були схожі на ті, які описав Навальний у своєму пості в Instagram 19 вересня.

"Чи схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але в кінцевому рахунку він повинен бути здоровий", - сказа Мірзаянов, зазначивши, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.

На думку Мирзаянова, ситуація з неможливістю написати слова на дошці, про яку розповів Навальний, пов'язана з проблемами передачі сигналів від головного мозку до функціональних органів, оскільки молекули "Новачка" перешкоджають розщепленню білка, який відповідає за передачу таких сигналів.

Як повідомлялося, 2 вересня уряд Німеччини офіційно заявило, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми.

15 вересня російський опозиціонер опублікував перший з моменту госпіталізації пост в Instagram, розповівши про самопочуття. Також, в ЗМІ з'явилася інформація, що Навальний не планує емігрувати в Німеччину. Він хоче повернутися додому в Росію і продовжити свою справу.

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