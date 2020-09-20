"В остаточному підсумку він повинен бути здоровий": розробник "Новачка" вибачився перед Навальний

Розробник отруйної речовини "Новачок" Віл Мірзаянов приніс вибачення російському опозиційному діячеві Олексію Навальному, якого раніше отруїли цією отрутою.

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, яким він отруївся", - заявив учений-хімік в ефірі телеканалу "Дождь" увечері в суботу 19 вересня.

Мірзаянов, що проживає в США з 1995 року, зазначив, що все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут.

У бесіді з "Дощем" вчений повідомив, що в 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння "Новачком", і симптоми у цієї людини були схожі на ті, які описав Навальний у своєму пості в Instagram 19 вересня.

"Чи схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але в кінцевому рахунку він повинен бути здоровий", - сказа Мірзаянов, зазначивши, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.

На думку Мирзаянова, ситуація з неможливістю написати слова на дошці, про яку розповів Навальний, пов'язана з проблемами передачі сигналів від головного мозку до функціональних органів, оскільки молекули "Новачка" перешкоджають розщепленню білка, який відповідає за передачу таких сигналів.

Як повідомлялося, 2 вересня уряд Німеччини офіційно заявило, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми.

15 вересня російський опозиціонер опублікував перший з моменту госпіталізації пост в Instagram, розповівши про самопочуття. Також, в ЗМІ з'явилася інформація, що Навальний не планує емігрувати в Німеччину. Він хоче повернутися додому в Росію і продовжити свою справу.