Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї

У Москві на Кримському Валу в новій Третьяковській галереї з'явилася експозиція з зображеннями бойовиків ДНР. Про це повідомили в Твіттері.

У столиці РФ відкрилася нова експозиція, яка знаходиться в Новій Третьяковській галереї на Кримському Валу, присвячена річниці Перемоги.

Але зміст викликає подив.

На стінах видно не тільки полотна з ветеранами 1945 року, а й також, з якоїсь причини, полотна із зображенням "героїв ДНР".

В Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве появилась экспозиция, посвященная годовщине Победы. Но на стенах полотна не только с ветеранами 1945-го, но и, почему-то, с изображением «героев ДНР». Палятся без стеснения!!! Полный пиздец!!! pic.twitter.com/W9OJ2ViVx1 — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 21, 2020

У соцмережах дана новина викликала масу обурених коментарів.

Раніше повідомлялося, що в новій енциклопедії 2020 року про Росії нахабно присвоїли собі київського князя Володимира і також підтасували ряд історичних фактів. Також повідомлялося, що в Україні запустився російський онлайн-магазин одягу, що наробив багато шуму в соцмережах.