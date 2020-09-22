Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї

У столиці РФ відкрилася нова експозиція, яка знаходиться в Новій Третьяковській галереї на Кримському Валу, присвячена річниці Перемоги.
Але зміст викликає подив.
На стінах видно не тільки полотна з ветеранами 1945 року, а й також, з якоїсь причини, полотна із зображенням "героїв ДНР".
В Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве появилась экспозиция, посвященная годовщине Победы. Но на стенах полотна не только с ветеранами 1945-го, но и, почему-то, с изображением «героев ДНР».
Палятся без стеснения!!! Полный пиздец!!! pic.twitter.com/W9OJ2ViVx1
— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 21, 2020
У соцмережах дана новина викликала масу обурених коментарів.
Раніше повідомлялося, що в новій енциклопедії 2020 року про Росії нахабно присвоїли собі київського князя Володимира і також підтасували ряд історичних фактів. Також повідомлялося, що в Україні запустився російський онлайн-магазин одягу, що наробив багато шуму в соцмережах.