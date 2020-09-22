У Мінську обстріляли вікна житлового будинку з вивішених біло-червоно-білим прапором (фото)

У Мінську невідомі вистрілили у вікно жителів квартирного будинку, в якому висів біло-червоно-білий прапор. Про це повідомили в Euroradio.

Невідомі вистрілили у вікно мінчан, де висів біло-червоно-білий прапор.

За даним фактом злочину написали заяву в міліцію.

Мешканці, в чиї вікна стався постріл поділилися фото інциденту:

в Мінську стріляли по вікнах

За даним видом злочину ведеться розслідування.

Раніше повідомлялося, що в Мінську, на вулиці Толбухіна співробітники комунальних служб знімали з балкона шматок простирадла з написом "Це не прапор".

Відео даної події опублікували TUT.by в YouTube:

Також повідомлялося, що в Москві на Кримському Валу в новій Третьяковській галереї з'явилася експозиція з зображеннями бойовиків ДНР.