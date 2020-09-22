У Мінську обстріляли вікна житлового будинку з вивішених біло-червоно-білим прапором (фото)

Невідомі вистрілили у вікно мінчан, де висів біло-червоно-білий прапор.
За даним фактом злочину написали заяву в міліцію.
Мешканці, в чиї вікна стався постріл поділилися фото інциденту:
в Мінську стріляли по вікнах
За даним видом злочину ведеться розслідування.
Раніше повідомлялося, що в Мінську, на вулиці Толбухіна співробітники комунальних служб знімали з балкона шматок простирадла з написом "Це не прапор".
Відео даної події опублікували TUT.by в YouTube:
Також повідомлялося, що в Москві на Кримському Валу в новій Третьяковській галереї з'явилася експозиція з зображеннями бойовиків ДНР.