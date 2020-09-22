У Чехії покарали білоруса, який допомагав бойовикам на Донбасі

У Празі суд виніс вирок на позбавлення волі на строк до 4,5 року громадянину Білорусі Олексію Фадєєву за допомогу проросійським сепаратистам на сході України. Про це повідомили в Novinky.

Як заявили в суді чоловік був засуджений за участь в організованій злочинній групі.

Сам вирок до того ж передбачає депортацію з Чехії на термін в 4 роки.

Також додамо, що на підтримку вироку преседатель кримінальної палати Ленка Чіхлаожова заявила, що на підставі даний доказів суд прийшов до висновку, що підсудний винен, але не був задоволений юридичною кваліфікацією і описом дії в обвинувальному висновку.

Відзначимо, що вона звернула увагу на те, що Фадєєву спочатку звинуватили в тероризмі.

Суддя також підкреслила, що не вдалося довести, що підсудний був особою, яка брала активну участь у бойових діях і стріляв у військових ЗСУ, додавши, що людина швидше за все займав тільки допоміжні позиції і не приймав участі в активних боях.

За даними обвинувального висновку, Фадєєв кілька разів виїжджав в Україні в період з 2014 - 2016 рр. "З наміром активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході України, прагнуть відокремитися від України і створити окреме державне утворення - так звану Донецьку народну республіку (ДНР)".

Підсудний заявляв, що не приймав активної участі в бойових діях і їздив в Україну, щоб "допомогти людям захиститися від українських фашистів". Він визнав, що займався охороною позицій і патрулюванням, але зі зброї стріляв тільки під час навчань.

У прокуратурі вимагали посадити чоловіка на 15 років за звинуваченням у тероризмі.

Раніше повідомлялося, що в Мінську невідомі вистрілили у вікно жителів квартирного будинку, в якому висів біло-червоно-білий прапор.