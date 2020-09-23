У Москві розповіли, хто входить до найближчого оточення Путіна і хто насправді керує Росією

Російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що війни між "баштами Кремля" немає, так як силовий блок "підім'яв все під себе".

Відповідаючи на питання про що йде війна між вежами Кремля, аналітик назвав це "давньої метафорою".

"Зараз ніякої війни немає, оскільки силовики все підім'яли під себе. Тобто ключові зовнішньополітичні рішення, під впливом цього лобі також приймається і значна частина політичних. З дуже простої причини, Путіну вони ближче і зрозуміліше, країна знаходиться в передвоєнній ситуації, вони зосередили колосальні ресурси і головне, вони застосовують такий інструмент, як страх вони наводять на всіх жах ", - розповів Соловей в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Соловей також зазначив, що умовно в російській правлячій еліті існує дві умовних коаліції - "силова" і "цивільна".

Серед представників "цивільної коаліції" він зазначив заступника Керівника Адміністрації Президента РФ Сергія Кирієнка, прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, главу Ростехнологій Сергія Чемізова, мера Москви Сергія Собяніна і прем'єра Михайла Мішустіна.

Про "вежs Кремля" йдеться на 50:45 хвилині.

"Вони єдині з силовиками в тому, що вони хотіли б зберегти путінську систему, але без Путіна і після Путіна. Але принципова відмінність в тому, що ця партія" цивільних "вона була категорично проти великої війни, проти великого кидка на захід, а це було прихованим лейтмотивом російського керівництва протягом декількох років. І зараз вони можуть якщо не перемогу святкувати, то дуже обережно зітхнути з полегшенням, оскільки ця перспектива стає практично нездійсненною ", - сказав Соловей.

Відповідаючи на питання про те, хто найсерйозніші гравці в російському політичному істеблішменті, аналітик відповів: "Ось ті, кого я назвав, це члени вузького кабінету, коли збираються наради. Це вузький склад, якщо хочете, ради безпеки, Матвієнко там немає, а ось ці люди присутні, Наришкін (Сергій Наришкін, глава Служби внутрішньої розвідки РФ, - ред.) є ".

У той же час Соловей заявив, що Дмитро Медведєв не залучається до прийняття стратегічних рішень.

Окремо аналітик виділив головного виконавчого директора Роснафти Ігоря Сечіна, якому пророкують посаду віце-прем'єра з силових структур.