Юрій Дудь може зайняти місце Путіна: в Москві зробили сенсаційну заяву

Валерій Соловей політичний аналітик і історик, під час інтерв'ю Дмитру Гордону, заявив, що у Юрія Дудя цілком є шанси стати президентом Росії.

Соловей заявив, що на даний момент Юрій Дудь має потенціал нижче, ніж у Олексія Навального.

В ту ж чергу у Навального практично немає шансів перемогти на виборах в Росії, а у Дудя їх більше.

Він зазначив, що РФ потрібен лідер іншого формату влади ніж той, який присутній зараз.

"Росії потрібен доругой тип лідерста, такого знаєте, що не силового, авторитарного, агресивного, ну і не зовсім такою, якою представлений Зеленським в Україні, в той же час в РФ новий тип лідерства не зможе бути авторитарним, тому що нова влада буде слабкою. " - додав професор.

Детальне відео інтерв'ю є на YouTube:

Раніше повідомлялося, що російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей розповів, що війни між "баштами Кремля" немає, так як силовий блок "підім'яв все під себе".