Скачать
Середа, 23.09.2020
В Україні 3,5 тисячі нових випадків COVID-19: за добу померли 63 людини
В Україні 3,5 тисячі нових випадків COVID-19: за добу померли 63 людини
Юрій Дудь може зайняти місце Путіна: в Москві зробили сенсаційну заяву
Юрій Дудь може зайняти місце Путіна: в Москві зробили сенсаційну заяву
Луческу: У матчі з "Гентом" найголовніше - результат
Луческу: У матчі з "Гентом" найголовніше - результат
Свято 23 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 23 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Юрій Дудь може зайняти місце Путіна: в Москві зробили сенсаційну заяву

Юрій Дудь може зайняти місце Путіна: в Москві зробили сенсаційну заяву
11:35 Сьогодні Телеграф
Валерій Соловей політичний аналітик і історик, під час інтерв'ю Дмитру Гордону, заявив, що у Юрія Дудя цілком є шанси стати президентом Росії.

Соловей заявив, що на даний момент Юрій Дудь має потенціал нижче, ніж у Олексія Навального.

В ту ж чергу у Навального практично немає шансів перемогти на виборах в Росії, а у Дудя їх більше.

Він зазначив, що РФ потрібен лідер іншого формату влади ніж той, який присутній зараз.

"Росії потрібен доругой тип лідерста, такого знаєте, що не силового, авторитарного, агресивного, ну і не зовсім такою, якою представлений Зеленським в Україні, в той же час в РФ новий тип лідерства не зможе бути авторитарним, тому що нова влада буде слабкою. " - додав професор.

Детальне відео інтерв'ю є на YouTube:

Раніше повідомлялося, що російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей розповів, що війни між "баштами Кремля" немає, так як силовий блок "підім'яв все під себе".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Росія, Валерий Соловей, Володимир Путін, Юрій Дудь, Дмитро Гордон.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Політолог: Висунення кандидатів в мери показало близькість Пальчевського до людей
02 Тампа зрівняла рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі (Відео)
03 У Москві розповіли, хто входить до найближчого оточення Путіна і хто насправді керує Росією
04 Лукашенко таємно влаштував інавгурацію і вступив на посаду президента Білорусі
05 Новий сезон серіалу "Супергерл" стане останнім
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Школи під час карантину можуть перейти на нову систему оцінювання
Школи під час карантину можуть перейти на нову систему оцінювання
У заповіднику під Одесою висихають знамениті лимани (Фото)
У заповіднику під Одесою висихають знамениті лимани (Фото)
ВООЗ озвучила невтішні дані про хід пандемії COVID-19
ВООЗ озвучила невтішні дані про хід пандемії COVID-19
Легендарна Ромі Шнайдер стала героїнею нового дудла від Google: чим вона знаменита
Легендарна Ромі Шнайдер стала героїнею нового дудла від Google: чим вона знаменита
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся