Навальний покинув клініку Charite

Станом на ранок середи 23 вересня Олексій Навальний виписаний зі стаціонару клініки Charite. Про це повідомили в телеграм-каналі "Раніше всіх. Ну майже" посилаючись на інформацію з "Charite".

Олексія Навального, який з 22 серпня 2020 роки перебував на лікуванні в госпіталі "Шаріте" сьогодні виписали зі стаціонару.

Також зазначалося разюча поліпшення стану здоров'я пацієнта до потрібного для припинення невідкладного лікування показника.

За інформацією з джерела, Навальний провів в "Шаріте" 32 дня, з яких 24 дня перебував у реанімації.

Лікарі, що займаються лікуванням Олексія, допускають варіант з повним одужанням, виходячи з попереднього перебігу хвороби і самопочуття пацієнта на даний момент.

Але про віддалені наслідки події важкого отруєння медики поки не беруться судити.

Раніше повідомлялося, що Алесей Навальний, який лікується після отруєння в німецькій клініці, відреагував на обвинувальні заяви російського президента.

Нагадаємо, 2 вересня уряд Німеччини офіційно заявило, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Висновки про отруєння Новачком підтвердили три незалежні лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції. Росія не визнає, що Навальний піддався впливу бойового отруйної речовини.

15 вересня російський опозиціонер опублікував перший з моменту госпіталізації пост в Instagram, розповівши про самопочуття.