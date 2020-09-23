Лукашенко таємно влаштував інавгурацію і вступив на посаду президента Білорусі

Олександр Лукашенко в таємниці від своїх громадян влаштував інавгурацію і вступив на посаду президента Білорусі. Про це повідомили в соцмережах.

Незважаючи на запевнення прес-служби Лукашенка, в Палаці незалежності в Мінську відбулася процедура інавгурації.

В інтернеті навіть з'явилася інформація з місця подій, де перед Лукашенко сидять чиновники, а сам Олександр Григорович стоїть на трибуні.

Як відомо, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, які, за даними ЦВК, виграв Олександр Лукашенко.

Втім, сотні тисяч білорусів не довіряють офіційним даними і ось уже півтора місяця виходять на протести, незважаючи на побиття, масові затримання і переслідування.

Головний суперник Лукашенко - Світлана Тіхановська покинула територію країни після погроз. Фактично в заручниках у Лукашенко перебуває її чоловік - відомий блогер Сергій Тіхановський.

Згідно з даними ЦВК, Лукашенко на виборах набрав 80% голосів, у той час як Тіхановська - 10%. Після виборів члени виборчкомів зізнавалися, що під тиском центральної влади вносили до протоколів неправдиву інформацію і брали участь у фальсифікаціях.

Раніше повідомлялося, що в столиці Білорусі перекрили проспект Незалежності для кортежу Лукашенко, в соцмережах запідозрили зв'язок з можливою таємницею інавгурацією