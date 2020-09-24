Водомети і затримання не злякали: що відбувається в Білорусі на наступний день після інавгурації Лукашенка

Сьогодні вже з ранку люди шикуються в ланцюзі солідарності і затримують рух на столичних проспектах.

Уже другий день поспіль жителі білоруської столиці збираються на вулицях у зв'язку з інформацією, що з'явилася про проведення інавгурації Олександра Лукашенка на пост президента країни.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

"На Маяковського в Мінську з самого ранку люди вишикувалися в ланцюг солідарності!", - йдеться в повідомленні.

Очевидці повідомляють, що з самого ранку водії паралізують рух. На проспекті Незалежності в мікрорайоні Уруччя машини рухаються дуже повільно.

Біля метро Уруччя двоє людей вийшли на розділову смугу з національним прапором. Приїхала машина ДАІ, співробітник вискочив з авто і жорстко запхав одного хлопця в машину.

Незабаром з'явилося і відео затримання.

Нагадаємо, вчора ввечері глава українського МЗС Дмитро Кулеба озвучив офіційну позицію країни з приводу таємної інавгурації Олександра Лукашенка. Україна не визнає легітимним главою білоруської держави.

Не визнали його легітимність також щонайменше 8 європейських країн.

До списку також приєдналися і США. Представники Штатів заявили в середу, що не вважають Олександра Лукашенко законним президентом Білорусі після його інавгурації.