Водомети і затримання не злякали: що відбувається в Білорусі на наступний день після інавгурації Лукашенка

Уже другий день поспіль жителі білоруської столиці збираються на вулицях у зв'язку з інформацією, що з'явилася про проведення інавгурації Олександра Лукашенка на пост президента країни.
Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.
"На Маяковського в Мінську з самого ранку люди вишикувалися в ланцюг солідарності!", - йдеться в повідомленні.
Очевидці повідомляють, що з самого ранку водії паралізують рух. На проспекті Незалежності в мікрорайоні Уруччя машини рухаються дуже повільно.
Біля метро Уруччя двоє людей вийшли на розділову смугу з національним прапором. Приїхала машина ДАІ, співробітник вискочив з авто і жорстко запхав одного хлопця в машину.
Незабаром з'явилося і відео затримання.
Нагадаємо, вчора ввечері глава українського МЗС Дмитро Кулеба озвучив офіційну позицію країни з приводу таємної інавгурації Олександра Лукашенка. Україна не визнає легітимним главою білоруської держави.
Не визнали його легітимність також щонайменше 8 європейських країн.
До списку також приєдналися і США. Представники Штатів заявили в середу, що не вважають Олександра Лукашенко законним президентом Білорусі після його інавгурації.