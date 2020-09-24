Путін перетворює себе в клоуна: в мережі обговорюють висунення президента РФ на Нобелівську премію миру

Станом на сьогодні письменник Сергій Комков висунув кандидатуру Володимира Путіна в претенденти на Нобелівську премію миру, що наробило багато галасу в соцмережах.

У соцмережах з'явилися бурхливі обговорення даного факту.

Користувачі Твіттера по різному реагували на цю новину:

Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира "писатель" Сергей Комков вместе со своей дочерью живет и ведет бизнес в Чехии. Оттуда виднее! pic.twitter.com/YStsgYUeXf

Також деякі користувачі дуже здивувалися даному "абсудрному" фактом, що спричинило за собою хвилю "жартівливих" коментарів на їх сторінках у соціальних мережах:

Гулять так гулять. ОМОН Беларуси выдвинул Лукашенко на Нобелевскую премию мира.

Додамо, що користувачі Твіттера також пов'язують даний факт із замахом на опозиціонера Навального, яке відбулося раніше.

Выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира — это просто попытка карнавализации ситуации с покушением на Навального. Такая же, как перфоманс с «перехваченными переговорами» от Лукашенко.

Путин сам себя превращает в клоуна, пытаясь замести следы после попытки убийства Алексея.

— Олег Степанов (@olsnov) September 24, 2020