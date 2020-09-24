Путін перетворює себе в клоуна: в мережі обговорюють висунення президента РФ на Нобелівську премію миру

Станом на сьогодні письменник Сергій Комков висунув кандидатуру Володимира Путіна в претенденти на Нобелівську премію миру, що наробило багато галасу в соцмережах.
У соцмережах з'явилися бурхливі обговорення даного факту.
Користувачі Твіттера по різному реагували на цю новину:
Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира "писатель" Сергей Комков вместе со своей дочерью живет и ведет бизнес в Чехии. Оттуда виднее! pic.twitter.com/YStsgYUeXf
— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 24, 2020
Також деякі користувачі дуже здивувалися даному "абсудрному" фактом, що спричинило за собою хвилю "жартівливих" коментарів на їх сторінках у соціальних мережах:
Гулять так гулять.
ОМОН Беларуси выдвинул Лукашенко на Нобелевскую премию мира.
— Владимир Матов (@1964Matov) September 24, 2020
Додамо, що користувачі Твіттера також пов'язують даний факт із замахом на опозиціонера Навального, яке відбулося раніше.
Выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира — это просто попытка карнавализации ситуации с покушением на Навального. Такая же, как перфоманс с «перехваченными переговорами» от Лукашенко.
Путин сам себя превращает в клоуна, пытаясь замести следы после попытки убийства Алексея.
— Олег Степанов (@olsnov) September 24, 2020
Інші ж привели багато прикладів, які показують абсурдність цієї "витівки" з боку Комкова:
ровно наоборот, это сделали прекрасные люди. по ряду причин это невероятно идиотский шаг, который делает путина посмешищем. а если Навальный получит премию? дедуля же реально кони двинет от расстройства, вы представляете какое там эгогого? и тут его, великого фюрера как котенка..
— Eugene (@Eugene485) September 24, 2020
Також повідомлялося, що раніше Путіна викинули зі списку найвпливовіших людей світу за версією Time.