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Розробник "Новачка" видав нову версію отруєння Навального

Розробник "Новачка" видав нову версію отруєння Навального
Оновлено 14:48 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Розробник речовин з групи "Новачок" хімік Володимир Углєв заявив, що організувати "отруєння" Олексія Навального могли тільки в його найближчому оточенні.

За його словами, якщо Навальний був справді отруєний, то тільки за допомогою наближених до нього осіб. Про це повідомляють Россмо.

Хімік вважає, що речовина завдав "хтось на щось" і безпосередньо дав в руку Навальному. При цьому опозиціонер "від якогось чужого мужика предмет б не взяв", впевнений Углєв.

"Якби нанесли на пляшку, то де гарантія, що пляшечку цю не візьме інший, який теж був би в цій кімнаті", - припустив хімік.

Сам навальний вже відреагував на такі висновки вченого і нагадав, що "отруєння не було".

"Трошки заплутався. Отруєння не було. Це напад діабету. У Росії ніколи не розробляли" Новачок "(сьогодні МЗС). Отруєння було, але це зробили німці. Відправлення було, але я відправив сам себе. Мені здається, в Кремлі департамент цілий відкрили для придумування нових версій ", - написав опозиціонер на своїй сторінці в Twitter.

 

Як повідомлялося, 2 вересня уряд Німеччини офіційно заявив, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Висновки про отруєння Новачком підтвердили три незалежні лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції. Росія не визнає, що Навальний піддався впливу бойового отруйної речовини.

Російський президент Володимир Путін в розмові з Макрона 14 вересня заявив, що Навальний сам міг прийняти отруту "Новачок", через якого він впав у кому.

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Новичок, Олексій Навальний.

Автор:

Телеграф
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