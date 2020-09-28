Вірменії потрібно увійти до складу РФ: Прилепін розкрив план Кремля у зв'язку з війною в Карабасі

Скандальний російський письменник Захар Прилепін припустив, що якщо Вірменії у війні за Нагірний Карабах знадобиться військова допомога, то їй належить задуматися про приєднання до Росії.

Про це письменник і політик Захар Прилепін написав в своєму профілі в Facebook.

"Правильно розумію, що в Вірменії треба стрімко провести референдум про приєднання до Росії? Стрімко", - написав Прилепін.

Не забув скандальний російський письменник згадати і про Крим і Донбас.

"Ні, якщо братський вірменський народ звернеться із закликом про об'єднання - ми відмовити не зможемо, думаю. Вірмени, звичайно, можуть послатися на дружні наші договори про взаємодопомогу - ну да, ну да, - тим не менш, наявність цих договорів ніяк не вплинули на позицію Єревана, скажімо, по Криму, і вже тим більше по Донбасу.

І якщо нам скажуть, що Крим і Донбас - спірні території, ну так і Нагірний Карабах - не беззаперечний, - заявив письменник.

Варто нагадати, що Прилипін воював на Донбасі в складі терористичної організації "ДНР" і розповідав журналістам, що його підлеглі вбили багато людей і "витворяли свавілля" в Україні.

Після чого СБУ відкрила проти Прилепіна кримінальне провадження за створення незаконного збройного формування, метою якого було ведення бойових дій в Україні. Також він внесений до "чорного списку" Міністерства культури України.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який живе в США вже висловився з приводу скандальних міркувань Прилепіна і звинуватив його в розкритті плану Кремля.

"Прилепін вибовкав план Кремля: налякати Вірменію до смерті Туреччиною і змусити її вступити до складу Дзюдохерії", - написав Піонтковський в своєму Твіттері.