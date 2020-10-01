Україна побудує військово-морську базу під Сєвєродонецьким: мережу розсмішив черговий фейк від РосЗМІ

Кисельов в ефірі телеканалу "Росія 1" заявив, що Україна має намір побудувати нову військово-морську базу в Сєвєродонецьку, що в Луганській області.
Про подводный флот #НАТО в #Донецк слышал еще в 2014 году. Тогда же видел, как по Кальмиусу шли две подводные лодки. А вот на морские курорты Севередонецка так и не смог попасть :(( #Россиястранаfake #Киселев учи географию!!! pic.twitter.com/neA1D8gLl6
— Сергей Вендин (@Vendin) September 30, 2020
Очевидно, що Україна не планує будувати військово-морську базу в цьому місті, так як він не має виходу до моря.
У соцмережах відреагували на заяву Кисельова, згадавши про інших відомих фейках РосЗМІ
Военно-морская география от Дмитрия Киселёва pic.twitter.com/24AAHIP4ds
— deda_igor (@DedaIgor) September 30, 2020
Раніше пропагандист Кремля Кисельов вирішив сам розслідувати отруєння Олексія Навального для чого заночував в готельному номері в Томську, в якому незадовго до події зупинявся російський опозиціонер.