Україна побудує військово-морську базу під Сєвєродонецьким: мережу розсмішив черговий фейк від РосЗМІ

Відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив про намір України побудувати військово-морську базу в Сєвєродонецьку. Той факт, що місто не має виходу до моря, його, очевидно, не збентежив.

Кисельов в ефірі телеканалу "Росія 1" заявив, що Україна має намір побудувати нову військово-морську базу в Сєвєродонецьку, що в Луганській області.

Про подводный флот #НАТО в #Донецк слышал еще в 2014 году. Тогда же видел, как по Кальмиусу шли две подводные лодки. А вот на морские курорты Севередонецка так и не смог попасть :(( #Россиястранаfake #Киселев учи географию!!! pic.twitter.com/neA1D8gLl6 — Сергей Вендин (@Vendin) September 30, 2020

Очевидно, що Україна не планує будувати військово-морську базу в цьому місті, так як він не має виходу до моря.

У соцмережах відреагували на заяву Кисельова, згадавши про інших відомих фейках РосЗМІ

Раніше пропагандист Кремля Кисельов вирішив сам розслідувати отруєння Олексія Навального для чого заночував в готельному номері в Томську, в якому незадовго до події зупинявся російський опозиціонер.