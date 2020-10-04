Повітряна тривога в Степанакерті і нові обстріли: що відбувається в Нагірному Карабасі 4 жовтня

На Арцахского фронті в невизнаній Нагірно-Карабахської республіки не вщухає перестрілка.
Про це повідомила прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.
"На Арцахскому фронті йде перестрілка, на окремих ділянках ведеться вогонь малої інтенсивності також з артилерійських засобів", - повідомила вона.
У відповідь Міністерство оборони Азербайджану заявило, що перестрілка почалася на тлі ракетного обстрілу двох азербайджанських міст.
"В даний час вірменські збройні сили з території Ханкенді (Степанакерт.- ред.) піддають ракетному обстрілу місто Тертер і місто Горадіз Фізулінського району. Азербайджанська Армія вживає адекватних заходів у відповідь проти ворога", - йдеться в повідомленні.
Крім того, очевидці відзначають, що в столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки включили сирену повітряної тривоги.