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Війна в Нагірному Карабаху: розкрита тактика Азербайджану проти Вірменії

Війна в Нагірному Карабаху: розкрита тактика Азербайджану проти Вірменії
14:10 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Протистояння між Баку і Єреваном не вщухає. Український експерт розповів, у кого є всі шанси перемогти в цій сутичці.

Легенда про непереможну вірменську армію, починає танути, як свічка. Про це заявив український і політичний оглядач Олексій Арестович.

Згідно з цією легендою, Азербайджан не має ніяких шансів в боротьбі за Нагірний Карабах. Однак, все виявилося не так.

"Два десятка років, вперто і методично, вони будували і переозброювати свої збройні сили, роблячи основну ставку на високоточну зброю, представлену ударними БПЛО, турецького та ізраїльського виробництва, а також посилену підготовку військ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Неможливе завдання Баку вирішує нанесенням двох основних і одного допоміжного удару", - повідав Арестович.

"Крім того, за заявами вірменської сторони, азербайджанці наносили удари безпосередньо по місту Варденіз (початок дороги постачання на вірменській території) - швидше за все, по транспорту постачання. Північно-східні райони оборони" НКР "таким чином, вже захиталися і здригнулися", - пише він.

На думку експерта, якщо Азербайджанці візьмуть надалі Хейвалі, весь північно-східний фас оборони впаде, а східний опиниться у вкрай важкому становищі.

Арестович заявив, що за деякими даними, які потребують перевірки, вчора вірменська авіація завдала удару по скупченню азербайджанських сил в районі Горадіз.

"Якщо це так, то це якраз і могла бути угруповання, покликане розвивати удар на Арцах) по допоміжному напрямку (Баліянд-Хадрут), і / або - відсікаючого, уздовж кордону з Іраном", - вважає він.

Також він відповів військовим фахівцям багатьох країн, які вважають, що вірмени в даних умовах повинні припинити валяти дурня і відтягатися на другу і третю лінію оборони.

"Є нюанс. Немає у них ніякої якої-небудь значимої" другої і третьої лінії оборони ", - заявив фахівець.

Ні з кількох причин:

  • Вірмени просто не розглядали всерйоз такий варіант, як прорив їх першої лінії оборони і необхідність відходу, що видно по "якості" опорних пунктів в першій лінії, де головним інженерним засобом виступають шини.
  • Побудувати і підтримувати в робочому стані три лінії оборони може дозволити собі тільки дуже багата і дисципліноване суспільство, яким "НКР", видимим чином не буде.
  • Більшість пунктів оборони вірмен на передньому краї - ланцюжок маленьких опорних пунктів на 5-15-45 осіб.

Таким чином, експерт прийшов до того, що:

  • азербайджанська стратегія працює;
  • вони перенаситили оборону вірмен, ті просто не справляються,
  • втрати вірмен в живій силі і техніці накопичилися і привели до різкого просідання боєздатності,
  • міф про страшну, глибоко ешелоновану оборону вірмен і їх неймовірну боєздатність, виявився міфом (як це зазвичай і буває).

"Азербайджан демонструє нам блискучий приклад здійснення неможливого, приклад - який увійде видатною сторінкою в підручники історії", - підсумував він.

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Баку, Карабах, Війна, Протистояння, Нагірний Карабах, Арцах, Єреван, Військова тактика.

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