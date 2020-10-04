Війна в Нагірному Карабаху: розкрита тактика Азербайджану проти Вірменії

Легенда про непереможну вірменську армію, починає танути, як свічка. Про це заявив український і політичний оглядач Олексій Арестович.
Згідно з цією легендою, Азербайджан не має ніяких шансів в боротьбі за Нагірний Карабах. Однак, все виявилося не так.
"Два десятка років, вперто і методично, вони будували і переозброювати свої збройні сили, роблячи основну ставку на високоточну зброю, представлену ударними БПЛО, турецького та ізраїльського виробництва, а також посилену підготовку військ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
"Неможливе завдання Баку вирішує нанесенням двох основних і одного допоміжного удару", - повідав Арестович.
"Крім того, за заявами вірменської сторони, азербайджанці наносили удари безпосередньо по місту Варденіз (початок дороги постачання на вірменській території) - швидше за все, по транспорту постачання. Північно-східні райони оборони" НКР "таким чином, вже захиталися і здригнулися", - пише він.
На думку експерта, якщо Азербайджанці візьмуть надалі Хейвалі, весь північно-східний фас оборони впаде, а східний опиниться у вкрай важкому становищі.
Арестович заявив, що за деякими даними, які потребують перевірки, вчора вірменська авіація завдала удару по скупченню азербайджанських сил в районі Горадіз.
"Якщо це так, то це якраз і могла бути угруповання, покликане розвивати удар на Арцах) по допоміжному напрямку (Баліянд-Хадрут), і / або - відсікаючого, уздовж кордону з Іраном", - вважає він.
Також він відповів військовим фахівцям багатьох країн, які вважають, що вірмени в даних умовах повинні припинити валяти дурня і відтягатися на другу і третю лінію оборони.
"Є нюанс. Немає у них ніякої якої-небудь значимої" другої і третьої лінії оборони ", - заявив фахівець.
Ні з кількох причин:
Таким чином, експерт прийшов до того, що:
"Азербайджан демонструє нам блискучий приклад здійснення неможливого, приклад - який увійде видатною сторінкою в підручники історії", - підсумував він.