Війна за Нагірний Карабах: що відомо за станом на 5 жовтня

Сьогодні вночі з'явилося повідомлення Азербайджану про ракетну атаку по енергоблоку гідроелектростанції і цивільній інфраструктурі. Постраждали 5 цивільних. У Вірменії факт обстрілу заперечують.

Був обстріляний друге за величиною місто Азербайджану Гянджа. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано чотири ракетні удари і "Смерч" з касетними боєприпасами.

Також обстріляні Хизи і Апшеронський район (дві ракети середньої дальності по 300 км), водосховище і електростанція в Мінгячевірі (2 ракети).

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020