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Понеділок, 05.10.2020
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Фото наслідків обстрілів Мінгачевіру і Степанакерта викликали питання до Азербайджану

Фото наслідків обстрілів Мінгачевіру і Степанакерта викликали питання до Азербайджану
15:40 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Знімок двох ракет викликав ряд питань на рахунок обстрілів Мінгачевіру і Степанакерта.

На дев'ятий день конфлікту Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в обстрілах. Сьогодні Азербайджан заявив, що було обстріляно місто Мінгачевір. Вірменія це заперечує. Але сьогоднішні обстріли викликали ряд питань.

Так, фото в своєму телеграм "Вежа Жданова" порівнює російський журналіст з пропагандистського Rt.

"Зліва - фото, опубліковане помічником президента Азербайджану, як доказ попадання Вірменської ракети по місту Мінгачевір.

Праворуч - азербайджанська ракета в житловому кварталі Степанакерта, яку сьогодні зняв Сема @wargonzo

Питання: чому вірменські ракети акуратно забурюються в асфальт, а азербайджанські розносять половину дороги? ".

Нагадаємо, сьогодні вночі з'явилося повідомлення Азербайджану про ракетну атаку по енергоблоку гідроелектростанції і цивільній інфраструктурі. Було обстріляно друге за величиною місто Азербайджану Гянджа. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано чотири ракетні удари і "Смерч" з касетними боєприпасами. Також обстріляні Хизи і Апшеронський район (дві ракети середньої дальності по 300 км), водосховище і електростанція в Мінгачевірі (2 ракети).

Міністерство оборони Вірменії спростовує заяви Азербайджану про ракетний удар вірменських сил по азербайджанському місту Мінгачевір. Про це повідомила прес-секретар військового відомства Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці в Facebook.

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Все по темі:

Азербайджан, Карабах, Вірменія, Нагірний Карабах, Арцах, Степанакерт, Міначевір.

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Телеграф
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