Фото наслідків обстрілів Мінгачевіру і Степанакерта викликали питання до Азербайджану

Знімок двох ракет викликав ряд питань на рахунок обстрілів Мінгачевіру і Степанакерта.

На дев'ятий день конфлікту Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в обстрілах. Сьогодні Азербайджан заявив, що було обстріляно місто Мінгачевір. Вірменія це заперечує. Але сьогоднішні обстріли викликали ряд питань.

Так, фото в своєму телеграм "Вежа Жданова" порівнює російський журналіст з пропагандистського Rt.

"Зліва - фото, опубліковане помічником президента Азербайджану, як доказ попадання Вірменської ракети по місту Мінгачевір.

Праворуч - азербайджанська ракета в житловому кварталі Степанакерта, яку сьогодні зняв Сема @wargonzo

Питання: чому вірменські ракети акуратно забурюються в асфальт, а азербайджанські розносять половину дороги? ".

Нагадаємо, сьогодні вночі з'явилося повідомлення Азербайджану про ракетну атаку по енергоблоку гідроелектростанції і цивільній інфраструктурі. Було обстріляно друге за величиною місто Азербайджану Гянджа. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано чотири ракетні удари і "Смерч" з касетними боєприпасами. Також обстріляні Хизи і Апшеронський район (дві ракети середньої дальності по 300 км), водосховище і електростанція в Мінгачевірі (2 ракети).

Міністерство оборони Вірменії спростовує заяви Азербайджану про ракетний удар вірменських сил по азербайджанському місту Мінгачевір. Про це повідомила прес-секретар військового відомства Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці в Facebook.