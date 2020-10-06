Це вам не Білорусь: в мережі обговорюють фото протестів у Бішкеку

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на протести в Киргизстані.

У Бішкеку демонстранти штурмували Білий дім і будівля держкомітету нац. безпеки під час протесту проти результатів парламентських виборів. Після декількох годин сутичок між міліцією та демонстрантами на головній площі країни в Киргизстані, мітингувальники здобули вгору.

Підсумки парламентських виборів анульовані, але дата нового голосування поки не призначена.

У соцмережах бурхливо обговорюють активні протести в Кигризстані.