Це вам не Білорусь: в мережі обговорюють фото протестів у Бішкеку

У Бішкеку демонстранти штурмували Білий дім і будівля держкомітету нац. безпеки під час протесту проти результатів парламентських виборів. Після декількох годин сутичок між міліцією та демонстрантами на головній площі країни в Киргизстані, мітингувальники здобули вгору.
Підсумки парламентських виборів анульовані, але дата нового голосування поки не призначена.
У соцмережах бурхливо обговорюють активні протести в Кигризстані.
А киргизы ничего не знали ни про «умное голосование», ни про цветочки для омоновцев - поэтому просто захватили президентский дворец. pic.twitter.com/bivnYW8Kto— Nasha Canada Newspaper