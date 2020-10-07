Новий обстріл Степанакерта і готовність Вірменії до поступок: останні дані про війну за Нагірний Карабах

Головною новиною за минулу добу в Нагірному Карабасі стала заява глави Вірменії Нікола Пашиняна. Прем'єр-міністр Вірменії заявив про готовність піти на поступки Азербайджану. Вони можливі в ході переговорів між сторонами щодо конфлікту в Нагірному Карабасі.
"Врегулювання конфліктів повинно здійснюватися на основі взаємних поступок ... Нагорний Карабах готовий, і Вірменія готова до таких же поступок, до яких буде готовий Азербайджан", - сказав пан Пашинян.
Armed forces of #Armenia committing war crime in #Azerbaijan territory.#StopArmenianTerror#StopArmenianOccupation #StopArmenianAgression pic.twitter.com/9rApjvvdi0— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 7, 2020
А тим часом, так звана столиця Нагірного Карабаху Спепанакерт знову піддалася обстрілу. У місті не вщухає звук повітряної тривоги. В районі останнього падіння снарядів знаходиться електростанція.
#KarabakhisAzerbaijan #LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy#StopArmenianTerror#StopArmenianOccupation #StopArmenianAgression pic.twitter.com/UR5oiYJcD7— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 7, 2020
Міністерство оборони Азербайджану заявляє про військові злочини з боку Вірменії.
Нагадаємо, бої за Нагірний Карабах можуть перерости в масштабну війну за участю великих держав.
Азербайджан заявив про обстріл Вірменією великого нафтопроводу.