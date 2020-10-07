Новий обстріл Степанакерта і готовність Вірменії до поступок: останні дані про війну за Нагірний Карабах

Вірменія готова піти на поступки Азербайджану, але обстріли Спепанакерта тривають.

Головною новиною за минулу добу в Нагірному Карабасі стала заява глави Вірменії Нікола Пашиняна. Прем'єр-міністр Вірменії заявив про готовність піти на поступки Азербайджану. Вони можливі в ході переговорів між сторонами щодо конфлікту в Нагірному Карабасі.

"Врегулювання конфліктів повинно здійснюватися на основі взаємних поступок ... Нагорний Карабах готовий, і Вірменія готова до таких же поступок, до яких буде готовий Азербайджан", - сказав пан Пашинян.

А тим часом, так звана столиця Нагірного Карабаху Спепанакерт знову піддалася обстрілу. У місті не вщухає звук повітряної тривоги. В районі останнього падіння снарядів знаходиться електростанція.

Міністерство оборони Азербайджану заявляє про військові злочини з боку Вірменії.

Нагадаємо, бої за Нагірний Карабах можуть перерости в масштабну війну за участю великих держав.

Азербайджан заявив про обстріл Вірменією великого нафтопроводу.