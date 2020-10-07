У день народження Путіна над будівлею ФСБ вивісили прапор ЛГБТ: яскраві фото з Москви

ЛГБТ-прапори з'явилися на будівлях ФСБ і адміністрації президента в день народження Володимира Путіна.

У середу, 7 жовтня, президент Росії Володимир Путін відзначає 68-річчя. Напередодні були розвішені ЛГБТ-прапори на будівлях ФСБ, адміністрації президента, Міністерства культури, Басманного ОВС та Верховного суду. Як виявилося, це акція учасників групи Pussy Riot.

Таким вчинком вони хотіли звернути увагу на проблеми сексуальних меншин в Росії. Учасники акції посилаються на слова Путіна в цьому ж році, що в Росії ніколи не буде проблем в цьому питанні.

У своїй заяві учасники акції зажадали розслідувати вбивства і викрадення представників ЛГБТК-спільноти в Чечні, легалізувати одностатеві партнерства, припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті, одностатевих сімей, прийняти закон, що забороняє дискримінацію за принципом гендеру та сексуальної орієнтації, і скасувати чинний закон про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин як дискримінаційний і такий, що порушує право на свободу самовираження. Також вони зажадали зробити 7 жовтня Днем видимості ЛГБТК.