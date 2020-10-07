Пашинян заговорив про переговори з Азербайджаном щодо ситуації в Карабасі: названа причина

Чому Пашинян пішов на можливі поступки Азербайджану.

На десятий день настання Азербайджану прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність йти на поступки. У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв буде продовжувати наступ поки не буде звільнена вся окупована територія Нагірного Карабаху. Український військовий журналіст Юрій Бутусов накреслив коло факторів, які підштовхують Пашиняна до переговорів.

По-перше, Пашинян вирішив попередити нові важкі втрати, оскільки очевидно - азербайджанці не зупинять успішну для них операцію. Зараз повітряний простір залишається за силами Азербайджану. І провести успішний контрудар Вірменія навряд чи зможе.

По-друге, політично світова спільнота не може підтримати Вірменію, яка бореться за позиції в "зоні безпеки" - на азербайджанській землі, яка ніколи не входила до складу Карабаху.

Третя причина: Росія не може виступити на захист Вірменії, як її союзник по ОДКБ через санкції по Україні, подій в Білорусі та Сирії.

Прогноз на ініціативу Пашиняна: переговори не приведуть до припинення бойових дій, якщо Вірменія не погодиться на звільнення всієї "зони безпеки" - території 7 районів Азербайджану.

Азербайджан став ближче ніж будь-коли за 26 років Мінських переговорів до звільнення окупованих територій. Військові дії зміцнили позиції Баку.

Нагадаємо, головною новиною за минулу добу в Нагірному Карабасі стала заява глави Вірменії Нікола Пашиняна. Прем'єр-міністр Вірменії заявив про готовність піти на поступки Азербайджану. Вони можливі в ході переговорів між сторонами щодо конфлікту в Нагірному Карабасі.