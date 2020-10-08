"З днем народження, пане президенте": чоловік підпалив себе в центрі Санкт-Петербурга

Чоловік з плакатом "З днем народження, пане президенте" здійснив самопідпал в центрі Санкт-Петербурга.

Згідно з інформацією місцевого видання "Мегаполіс", інцидент стався у торгово-розважального комплексу "Галерея" на Ліговському проспекті.

Вогонь охопив тільки голову і плечі чоловіка, що проходили повз люди встигли його загасити.

"За словами свідків, чоловік зробив це на знак протесту - перед тим як під підпалити себе, він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок", - пише видання.

В Питере на Лиговском мужик поджег себя. Всё это время мимо него спокойно шли прохожие и снимали на телефоны. Врачам удалось его спасти, с ожогами 45% тела мужчину увезли в больницу. Подумаешь, у нас каждый день такое. Тем более в Питере pic.twitter.com/oYuo3Og9mZ — Pekвием по стране (@RuFailedState) October 7, 2020

Раніше в Нижньому Новгороді на подібний крок пішла головний редактор місцевого інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна.

Жінку тоді врятувати не вдалося. У своїй смерті Славіна звинуватила Росію.

Як відомо, 7 жовтня президент РФ Володимир Путін відсвяткував свій День народження.