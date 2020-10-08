"Треба перевірити пошту": Росія оголосила в розшук Тіхановську

Лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську оголосили в розшук у Росії.

Інформація про попадання опозиціонерки в карний розшук розміщена в базі МВС РФ.

Підставою для розшуку вказана "стаття КК", однак відомство не уточнює яка саме.

Джерела Стрічки, повідомляють, що Тіхановська потрапила в російський розшук через договір про правову допомогу з Білоруссю.

"Тіхановском розшукується за договором про правову допомогу, укладеним між Росією і Білорусією. Згідно з ним, якщо людину оголошують в розшук в одній з країн договору, він автоматично оголошується в розшук і в другій країні", - пише видання.

Сама Тіхановском в інтерв'ю агентству Белсат заявила, що не знала про те, що знаходиться в розшуку ні в Білорусі, ні в РФ.

"Треба перевірити поштову скриньку. Я взагалі не знала, що я в якомусь кримінальній справі в Білорусі, а тим більше в Росії", - сказала вона.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус, коментуючи цю інформацію, нагадав, що Тіхановском налаштована на діалог з Росією.

"Світлана Тіхановском наполягає на діалозі з Росією. У відповідь Росія хоче її заарештувати. Цікаво, вони і справді не знають її місцезнаходження? Допит це єдина відома їм форма діалогу?", - написав Лінкявічус в Твіттер.

Як відомо, Тіхановском у вересні назвала президента Росії Володимира Путіна "мудрим лідером", але зазначила, що вона шкодує через те, що той підтримав Олександра Лукашенка, а не народ її країни.