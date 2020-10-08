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Четвер, 08.10.2020
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Відведення військ - капкан для Азербайджану: війна за Нагірний Карабах отримала несподіваний поворот

Відведення військ - капкан для Азербайджану: війна за Нагірний Карабах отримала несподіваний поворот
15:05 Сьогодні Телеграф
Пашинян заявив, що Азербайджан потрапив в "пастку" в Нагірному Карабасі.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю РБК заявив, що азербайджанська армія потрапила в "пастку" в Нагірному Карабасі.

Він впевнений, що операція військових Нагірного Карабаху стане ключовою в цій війні. За його словами, карабахські військові спеціально відійшли і зробили коридор, чим заманили великі сили Азербайджану. Дії відбувалися біля Джебраїла. Вірменія заявляє про нищівні удари.

Міністерство оборони так званої Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) повідомило в четвер ще про 30 загиблих військовослужбовців в боях з азербайджанськими підрозділами в зоні карабаського конфлікту.

Всього, за уточненими даними Міноборони НКР, з початку бойових дій 27 вересня загинули 350 військовослужбовців армії оборони Карабаху.

З іншого боку, Міноборони Азербайджану заявляє, що було знищено близько 10 танків, 6 артилерійських знарядь Д-20, 1 самохідна артилерійська установка "Акація", близько 30 одиниць автомобільної техніки і велику кількість живої сили противника.

Публіцист і історик Павло Шехтман підтверджує слова Пашиняна про пастку для армії Азербайджану:

"Тепер підтвердилося те, що раніше можна було порахувати пропагандою для підняття духу терплячих поразку: заяву Арцахского командування про відвід військ лише з метою організації пасток. Досить поглянути на карту" успіхів "Азербайджану: два вузьких клина на півночі і на півдні. Такі клини - страшна справа, але лише якщо наступаюча сторона міцно володіє ініціативою. В іншому випадку це капкан, напівоточення, яке неважко зробити повним ".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії заявив про готовність піти на поступки Азербайджану. Вони можливі в ході переговорів між сторонами щодо конфлікту в Нагірному Карабасі.

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Азербайджан, Карабах, Никол Пашинян.

Автор:

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