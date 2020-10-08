"Обличчя" режиму в Білорусі: сестри, що прославилися підтримкою Лукашенко відзначилися перлом про Radiohead (відео)

Про це повідомила на сторінці в Фейсбук Олена Васильєва.
Хто вони такі?
Валентина та Олександра Груздеві - телеведучі, співачки і актриси.
Вели національний конкурс "Зіркова Ростань", були ведучими на балу випускників у президента Білорусі. У Москві сестри Груздеві знялися в кількох фільмах.
Сестри-близнята, є уродженками Гродно, а прославилися вони своїм емоційним постом в підтримку Олександра Лукашенка.
Який за два дні зібрав близько 10 000 коментарів в Інстаграм і Фейсбук.
Також повідомлялося, що в своєму пості в соцмережах сестри активно підтримали Лукашенко, написавши великими літерами "Лукашенко наш президент" і що в Білорусі не потрібні "майдани".
Скандал з групою Radiohead
Під час свого інтерв'ю Onliner, сестри дотримувалися позиції, що музична творчість має нести тільки позитивні емоції, в іншому випадку "це вже пор ** графія, це вже не мистецтво", заявили дівчата.
А коли у них запитали, чи знайомі вони з творчістю британської музичної групи Radiohead, підкреслюючи, що їх твори в основному досить сумні, але це не заважає їм бути дуже красивими, Груздеві відповіли, що навіть не знають такої групи, що викликало хвилю подиву у користувачів мережі.
Скандальне інтерв'ю:
У коментарях під відеороликом, люди активно обурювалися з цього приводу:
На своїй сторінці в Інстаграм Груздеві також опублікували повну версію свого інтерв'ю Onliner:
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Когда давали это интервью Онлайнеру, ко многому не были готовы. Не думали, не гадали, что такой красавец будет с нами разговаривать, не ожидали таких вопросов- полагали, что все будет только в политической плоскости! Поговорили о многом: о Монголии, нашем детстве, творчестве, школе, инаугурации, наших принципах и многом другом! Ощущение от общения с Александром остались настолько тёплые, что до сих пор его вспоминаем и разговариваем о нём! Наверное, это наше первое интервью, которым мы остались довольны! Здесь небольшой отрывок 15 минут из 114 минут полного интервью Ссылка в шапке профиля Одна из наших цитат: «Мы стартанули в Беларуси сами: записали здесь клип на песню «10 секунд», нашли деньги. Клип этот очень хорошо поддержали наши музыкальные каналы. А потом наши подруги оказались в Москве и работали в шоу. Продюсер обратил на нас внимание и спросил: «Девочки, можете ли вы провести Новый год?» Мы согласились, тем более деньги хорошие платили — и в результате попали на один такой Новый год, где выступали «ВИА Гра», Дима Билан, Борис Моисеев. Нам говорят: «Вы, когда выйдете, не обращайте внимания: на вас не будут реагировать, потому что вы в Москве вообще никто». Мы отвечаем: «Ну да, конечно. Здесь такие артисты перед нами именитые!» Выходим, поем первую песню «10 секунд» — и тут люди достают зажигалки и начинают нам аплодировать. Продюсер смотрит на все это: «Боже, вы покатите в Москве!» После этого к нам стали обращаться по поводу сотрудничества. Но те моменты, которые они нам предлагали… Мы такие: плати нам хоть миллиарды долларов, раскручивай, как Леди Гагу, но у нас есть принципы, за которые мы, наверное, умрем. Мы никогда не пойдем против своей совести — ни в чем, даже если за это придется умереть. Мы всегда засыпаем с чистой совестью! #онлайнер #сестрыГруздевы #заБеларусь #заЛукашенко #уланбатор #Монголия #детство #благодаримГосподи https://youtu.be/eovWkx3mOhc