"Обличчя" режиму в Білорусі: сестри, що прославилися підтримкою Лукашенко відзначилися перлом про Radiohead (відео)

Сестри Груздеві, які прославилися підтримуючи Президента Білорусі Олександра Лукашенка, потрапили в скандал через свого коментаря про групу Radiohead.

Про це повідомила на сторінці в Фейсбук Олена Васильєва.

Хто вони такі?

Валентина та Олександра Груздеві - телеведучі, співачки і актриси.

Вели національний конкурс "Зіркова Ростань", були ведучими на балу випускників у президента Білорусі. У Москві сестри Груздеві знялися в кількох фільмах.

Сестри-близнята, є уродженками Гродно, а прославилися вони своїм емоційним постом в підтримку Олександра Лукашенка.

Який за два дні зібрав близько 10 000 коментарів в Інстаграм і Фейсбук.

Також повідомлялося, що в своєму пості в соцмережах сестри активно підтримали Лукашенко, написавши великими літерами "Лукашенко наш президент" і що в Білорусі не потрібні "майдани".

Скандал з групою Radiohead

Під час свого інтерв'ю Onliner, сестри дотримувалися позиції, що музична творчість має нести тільки позитивні емоції, в іншому випадку "це вже пор ** графія, це вже не мистецтво", заявили дівчата.

А коли у них запитали, чи знайомі вони з творчістю британської музичної групи Radiohead, підкреслюючи, що їх твори в основному досить сумні, але це не заважає їм бути дуже красивими, Груздеві відповіли, що навіть не знають такої групи, що викликало хвилю подиву у користувачів мережі.

Скандальне інтерв'ю:

У коментарях під відеороликом, люди активно обурювалися з цього приводу:

На своїй сторінці в Інстаграм Груздеві також опублікували повну версію свого інтерв'ю Onliner: