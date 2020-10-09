Гарік Мартиросян закликав закінчити війну в Нагірному Карабасі: йому нагадали позицію по Криму

Відомий в Росії комік Гарік Мартиросян закликав припинити війну в Нагірному Карабасі, забувши про позицію по Криму і Донбасу.

Відомий комік і засновник російського Comedy Club Гарік Мартиросян закликає до припинення військових дій на вірмено-азербайджанському кордоні, які поновилися з новою силою в кінці вересня.

Прославився в Росії Мартиросян сам родом з Тавушской області Вірменії, де зараз проходять бої. Він присвятив кілька жалюгідних постів в Інстаграмм, в яких просив припинити військові дії і кровопролиття. На останній картинці він виклав червоний квадрат і написав «Не війні. Ми за мир!".

Після того, як в коментарях йому нагадали за Крим, Мартиросян закрив доступ до коментарів.

А ось як жартував Мартиросян за Крим.

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