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П'ятниця, 09.10.2020
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Вірменія покарала російського журналіста Іллю Азара за гучний репортаж з Карабаху: що в ньому було "не так"

Вірменія покарала російського журналіста Іллю Азара за гучний репортаж з Карабаху: що в ньому було "не так"
Оновлено 15:45 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук Азара
Журналіста Іллю Азара позбавили акредитації в Вірменії після репортажу з Нагірного Карабаху.

Міністерство закордонних справ Вірменії анулювало журналістську акредитацію кореспондента "Нової газети" Іллі Азара, раніше видану для роботи в Нагірному Карабасі.

За офіційною причиною - журналіст в'їхав без дозволу на територію Нагірного Карабаху. За неофіційною причини - його репортаж з Шуші і Лачина, який, за словами представника МЗС, викликав негативний громадський резонанс.

Про це Азар написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

У своєму репортажі про події в Нагірному Карабасі Азар наводить слова очевидців. Наприклад, доброволець Артур Оганисян розповідав йому, що відбувається на південному фронті, звідки він тільки що поїхав, щоб поховати своїх друзів в рідному Гюмрі. А може, тому, що сам не хоче вмирати.

"Вони [влада Вірменії] обманюють людей! Вони солдат 18-річних відправили на фронт з одним автоматом. [Кажуть:]" Вибачте, немає патронів, вибачте, немає танків ". Бронежилети - убиті повністю. Там нічого немає." Годівниця "приїжджає , на дорогу все розвантажує, і якщо хочеш їсти, то йди 4 кілометри під "Градами". Ми вісім друзів чотири дні вночі ходили і жратва на собі тягали для всіх чотирьох ліній ", - говорить Артур, у якого на ногах шльопанці, на голові чорна шапочка, а в петлиці куртки стирчить граната.

 

 

До слова, Гарік Мартиросян закликав закінчити війну в Нагірному Карабасі: йому нагадали позицію по Криму.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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