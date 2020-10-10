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Путін відволікся: названа причина нового витка війни Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах

Путін відволікся: названа причина нового витка війни Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах
Оновлено 16:42 Сьогодні Телеграф Фото: Telegraf-EPA
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що нова ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі сталася через те, що Кремль відволікся на США і Білорусь.

"Перш за все, це зовнішньополітичний порядок, особливо головного союзника Вірменії - Російської Федерації. У день початку бойових дій, які, до речі, почалися після провокації з вірменської сторони, Москва була відвернута виборами в США і аншлюсом Білорусі", - розповів Коваленко "Телеграфу ", відповідаючи на питання про те, чому Азербайджан активізував військову активність.

Він нагадав, що конфлікт в Нагірному Карабаху ніколи не закінчувався і між сторонами регулярно відбувалися сутички.

"Обидві сторони перебували протягом усіх цих років у постійній бойовій готовності. Фактично, Баку відреагував на чергову провокацію Єревана і не став зупинятися. Тим більше, що це була можливість випробувати на ділі нову тактику бойових дій, яку перейняли азербайджанські військові в ході спільних навчань з Туреччиною ", - розповів Коваленко.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 жовтня в МЗС Росії заявили про досягнутий в ході переговорів режиму припинення вогню між Вірменією і Азербайджаном.

Втім, довго зберегтися йому не вдалося. Вже до 12 години дня в районі конфлікту в Карабаху знову були чутні постріли, а сторони обмінялися взаємними звинуваченнями.

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Все по темі:

Азербайджан, Армения, Нагірний Карабах, Олександр Коваленко.

Автор:

Телеграф
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