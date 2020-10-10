Лукашенко провів кілька годин в СІЗО, де утримується Бабарика: перші деталі і фото

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в СІЗО з колишнім кандидатом в президенти Віктором Бабариком.

Знімок із зустрічі оприлюднив провладний телеграм-канал "Пул першого".

"Там він чотири з половиною години спілкувався з вищеназваними представниками (Координаційної ради, - ред.), Що знаходяться в СІЗО. Мета президента - почути думки всіх. Втім, зміст бесіди учасники спільним рішенням залишили в таємниці", - йдеться в повідомленні.

"Зараз почне розповідати, що він намагався домовитися з КС, але" ніхто не хотів говорити! Всі відразу почали кричати "Іди" і кликати собачку ", - пишуть користувачі мережі.

"Яка дикість, Лукашенко прийшов в СІЗО КДБ, щоб поспілкуватися з арештованими членами Координаційної ради та" почути думки всіх ". Тобто ти програв вибори, людей, які не згодні з диктатурою, посадив, а тепер приходиш до них і знущаєшся, користуючись їх беззахисністю ", - прокоментував новину співробітник ФБК Ілля Пахомов.

Як повідомлялося раніше, протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів, на яких Лукашенко нібито отримав більше 80% голосів виборців.

Протести супроводжувалися масовими затриманнями і застосуванням сили з боку міліції та ОМОНу.

"Телеграф" зміг вийти на зв'язок з однією з протестуючих. Дівчину затримали під час мітингу і заарештували на 11 днів. Чотири дні вона провела в ізоляторі на провулку Окрестина, який став символом жорстокості ОМОНу.