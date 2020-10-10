Візит Лукашенка в СІЗО - частина угоди з Путіним: в Москві розкрили деталі

Російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей розповів, що робив невизнаний світовим співтовариством президент Білорусі Олександр Лукашенко в СІЗО.

"Він просив Бабарика та членів КС (Координаційної ради. - Авт.) Звернутися із закликом про припинення протестів. Натомість обіцяв свободу і гарантії участі Бабарика в дострокових президентських виборах в 2021 році після зміни Конституції", - написав Соловей у себе в Facebook.

Аналітик вважає, що це угода в рамках домовленості президента РФ Володимира Путіна і Лукашенка про транзит влади в Білорусі.

"Але перший крок, - наполягає Лукашенко, - припинення протестів", - повідомив Соловей.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко зустрівся в СІЗО з колишнім кандидатом в президенти Віктором Бабарика та членами Координаційної ради (КС) білоруської опозиції, з якими провів чотиригодинні переговори.

Раніше "Телеграф" зміг поспілкуватися з дівчиною, яка брала участь в протестах в Мінську. Під час демонстрацій її затримали і заарештували на 11 діб, чотири з яких вона провела в "Окрестіно".