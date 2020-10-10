Тіхановська вперше за чотири місяці здзвонилася з чоловіком: зворушливе відео

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська вперше за 4 місяці змогла поговорити з чоловіком Сергієм.

Уривок з розмови опубліковано на її телеграм-каналі.

"Робимо все можливе, щоб швидше ви все вийшли. Не знаю, як довго це може тривати. Але сподіваємося, що дуже скоро. Робимо все необхідне для зміни ситуації в республіці. Я тримаюся тільки завдяки білорусам. Знаю, що відступати ми не можемо і ніколи цього не зробимо, поки ви все не будете звільнені ", - сказала Тіхановском.

У розмові вона сказала, що Меркель і Макрон підтримують білорусів.

"Хороші люди. Підтримують нас. Чи не визнають легітимність одну людину. Вірять в нашу перемогу, тому що наше діло праве", - сказала вона.

"Звичайно, це все незвично і для Білорусі, і для зарубіжних країн. Все білорусами захоплюються. Але всі вірять в нас. І все білоруси в себе повірили. Зараз немає одного лідера, який керує всім, що відбувається. У нас двори організовуються в групи , райони збираються - люди самі собі лідери. Децентралізація протесту. Немає такого, щоб одного лідера забрати - і все. Звичайно, люди бояться, але борються самі з собою і виходять. Точно ніхто не зупиниться. Наступне, що має статися, - це переговори з владою ", - заявила Тіхановська.

Також Тіхановська прокоментувала зустріч Лукашенка з Бабариком та іншими політв'язнями.

"Сьогоднішні події - це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то повинен звільнити політв'язнів негайно. Діалог в тюремній камері не ведеться. Він говорить про конституційну реформу , але робить це, тільки щоб послабити наш протест. Ми продовжимо жорстко стояти на своєму і мирно домагатися нових виборів ", - сказано в повідомленні.

Сергій Тіхановський був затриманий 29 травня 2020 року в місті Гродно.

Йому пред'явлені звинувачення в порушенні громадського порядку, перешкоджання проведенню виборів, розпалюванні ворожнечі і підготовці до масових заворушень.