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Неділя, 11.10.2020
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Марш гордості: до Мінська стягують бронетехніку

Марш гордості: до Мінська стягують бронетехніку
Оновлено 14:40 Сьогодні Телеграф
У неділю, 11 жовтня, в Білорусі запланована нова протестна акція. У Мінську демонстранти повинні зібратися біля Стелли, до цього часу в місто почали стягувати бронетехніку.

"Сьогодні, зібравшись у Стели, мінчани пройдуть Маршем Гордості центральними вулицями міста - в напрямку СІЗО КДБ і" Володарки ", - пише NEXTA.

Як повідомляє Tut.by в телеграм, велика колона військової техніки проїхала по вулиці Тімірязєва.

"По вулиці Тімірязєва рухається колона військової техніки, водії сигналять їй услід", - йдеться в повідомленні.

З кадрів, публікуються білоруської "Радіо Свобода", також видно, що на деяких бронеавтомобілі встановлені кулемети.

Тим часом, згідно з повідомленням NEXTA, є перші затримані. Ними стали кореспонденти російського державного агентства ТАСС.

"У ТЦ Galleria Minsk затримання журналістів. Повідомляють про арешт кореспондентів російського ТАСС - Федосенко, Григорова та Степченкова", - повідомляє канал.

Згідно зі свідченнями очевидців, крім журналістів ТАСС були затримані і інші. Всього близько 10 кореспондентів.

Уже традиційно в Мінську почалися перебої з інтернетом.

10 жовтня, Лукашенко зустрівся в СІЗО з колишнім лідером білоруської опозиції Віктором Бабарика та членами Координаційної ради (КС) білоруської опозиції, з якими провів чотиригодинні переговори.

Аналітики вказують, що такий жест є реалізацією угоди Лукашенко і Путіна про транзит влади.

Також в цьому кроці помітили намір Лукашенко добровільно піти з влади.

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Минск, Білорусь, Протести.

Автор:

Телеграф
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