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Військовий експерт навів сценарії війни за Карабах і знайшов паралелі з Україною

Військовий експерт навів сценарії війни за Карабах і знайшов паралелі з Україною
Оновлено 15:55 Сьогодні Телеграф
Український військовий оглядач Олексій Арестович поділився прогнозами щодо подальшого розвитку ходу війни за Нагорний Карабах.

На своїй сторінці в Facebook Арестович розписав три варіанти, які залежать від збереженого наступального потенціалу сторін.

Згідно з першим сценарієм, який може статися, якщо у Азербайджану не залишиться сил на проведення активного наступу, конфлікт перейде в стан війни на виснаження, під час якого сторони будуть обмінюватися артилерійськими обстрілами і будуть діяти малими групами.

 

Другий сценарій буде розвиватися за умови, що Азербайджан збереже наступальний потенціал.

"Азербайджанці перемелюють контр-атакуючі вірменські сили, і, зберігши сили, продовжують наступ у район Азих-Агдам, проводять ще одну корпусні операцію (10-12 діб). Критично важливим в цьому випадку є взяття Фізулі і подальший прохід другий (крім Джабраільской) угруповання своїх сил по полонині від Фізулі в район передгір'їв Азих-Агдам ", - пише він.

 

Результат атаки по північному напрямку він вважає невизначеним, тому що армія Вірменії утримує панівні висоти, а Азербайджану доведеться атакувати від низу до верху.

Також за його словами існує і третій, але малоймовірний, сценарій, згідно з яким сторони зупинять бойові дії і сядуть за стіл переговорів.

Арестович вказав, що тут починають проглядатися "цікаві закономірності".

Згідно з ними прем'єр Вірменії Нікол Пашинян або частково втратив керування, а влада підхопила "партія війни" і диктує рішення, або він заздалегідь знав, що оголошене перемир'я, яке протрималося і п'яти хвилин, не буде дотримуватися вірменською стороною.

"Проміжний варіант: він, як Горбачов в Форосі, вдав, що військові і партія війни" ... самі "порушили перемир'я, продовжили контрнаступ і почали бити важкими балістичними ракетами по азербайджанським містах - сьогодні з ранку ракетним комплексом типу" Ельбрус "/ "Точка" обстріляний місто Гянджа, за попередніми даними, загинуло десятеро і поранено 33 цивільних особи, діти - тяжкий військовий злочин ", - додав він.

Також він послався на дані азербайджанської сторони, що свідчать про те, що з Росії до Вірменії почало прибувати зброю і військову техніку.

"З одного боку, це показує, наскільки критично йдуть справи у вірменських сил, з іншого боку - показує, чого вартий" нейтралітет Росії, як посередника ", - зазначив він.

"Загалом, з вірменської сторони, війна зміщується в добре знайому нам, українцям, область гібридизації (з опорою на Росію) і військових злочинів", - підсумував Арестович.

Як писав "Телеграф", військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що нова ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі сталася через те, що Кремль відволікся на США і Білорусь.

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Все по темі:

Азербайджан, Армения, Нагірний Карабах, Олексій Орестович.

Автор:

Телеграф
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