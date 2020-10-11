Протести в Білорусі: силовики побили демонстрантів в Мінську (Відео)

"Силовики жорстко, із застосуванням кийків і світлошумових гранат, розігнали людей на Стелі", - пише в Твіттер опозиційний канал "Чай з вареннем".
Силовики жестко, с применением дубинок и светошумовых гранат, разогнали людей на Стеле.— Чай з варэннем (@belteanews) October 11, 2020
Однако минчане собрались в большую колонну и идут по проспекту Машерова обратно к Стеле pic.twitter.com/R3O7zFwNSO
Кадри жорстоких розгонів публікує і телеграм-канал TUT.by.
Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", під час акцій було затримано більше 180 активістів, велика частина з них - в Мінську.
10 жовтня, Лукашенко зустрівся в СІЗО з опозиціонером Віктором Бабарика затриманими членами Координаційної ради (КС) білоруської опозиції.
Аналітики вказують, що такий жест є реалізацією угоди Лукашенко і Путіна про транзит влади.
Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Після президентських виборів ЦВК країни оголосив про перемогу Олександра Лукашенка з 80% голосів. Опозиція звинуватила владу в масових фальсифікаціях.