Протести в Білорусі: силовики побили демонстрантів в Мінську (Відео)

Недільна акція протесту в Мінську супроводжується масовими затриманнями і застосуванням сили з боку ОМОНівців.

"Силовики жорстко, із застосуванням кийків і світлошумових гранат, розігнали людей на Стелі", - пише в Твіттер опозиційний канал "Чай з вареннем".

Силовики жестко, с применением дубинок и светошумовых гранат, разогнали людей на Стеле.



Однако минчане собрались в большую колонну и идут по проспекту Машерова обратно к Стеле pic.twitter.com/R3O7zFwNSO — Чай з варэннем (@belteanews) October 11, 2020

Кадри жорстоких розгонів публікує і телеграм-канал TUT.by.

Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", під час акцій було затримано більше 180 активістів, велика частина з них - в Мінську.

10 жовтня, Лукашенко зустрівся в СІЗО з опозиціонером Віктором Бабарика затриманими членами Координаційної ради (КС) білоруської опозиції.

Аналітики вказують, що такий жест є реалізацією угоди Лукашенко і Путіна про транзит влади.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Після президентських виборів ЦВК країни оголосив про перемогу Олександра Лукашенка з 80% голосів. Опозиція звинуватила владу в масових фальсифікаціях.