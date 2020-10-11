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З'явилося ефектне відео боїв з передової в Нагірному Карабасі

З'явилося ефектне відео боїв з передової в Нагірному Карабасі
Оновлено 20:27 Сьогодні Телеграф
У Нагірному Карабаху тривають запеклі бої. Вірменія показала нові кадри відбиття атаки азербайджанських військ.

Армія оборони Карабаху заявила, що відбила атаку військ Азербайджану на північно-східному напрямку лінії зіткнення.

Відповідне відео оприлюднено Міністерством оборони Вірменії.

Як повідомлялося раніше, Баку і Єреван напередодні домовилися про оголошення режиму припинення вогню. Однак воно не протрималося і п'яти хвилин.

Вранці 11 жовтня Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі міста Гянджа. Ракета потрапила в житловий будинок, за попередньою інформацією загинуло не менше п'яти мирних жителів, ще щонайменше 28 отримали поранення.

Український військовий оглядач Олексій Арестович поділився прогнозами щодо подальшого розвитку ходу війни за Нагорний Карабах.

Бойові дії за Нагірний Карабах поновилися 27 вересня. Вірменія і Азербайджан обмінялися взаємними звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню.

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Все по темі:

Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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