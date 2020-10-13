У Мінську протестувальники перекривають дороги і палять покришки (Відео)

У Мінську тривають протести. В ході демонстрації 12 жовтня силовики застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону демонстрантів, в основному пенсіонерів і студентів.

У відповідь на дії ОМОНівців, люди почали блокувати основні дороги міста. Для цього вони вибудовують живі ланцюги, а місцях палять покришки.

Відео з місць події публікує телеграм-канал Nexta.

"Мінчани перекривають дороги, споруджують барикади, в одному з районів підпалили купу покришок. Колони протестувальників марширують не тільки в столиці, але і в багатьох інших містах і навіть селах. На деякий час повністю зупинили рух на МКАД. Вантажівки і бусики з ОМОНом хаотично переміщаються по всьому місту, намагаючись розганяти і хапати людей. Чути стрілянина, вибухають світлошумові гранати. Як тільки колони карателів їдуть, люди відразу ж збираються знову ", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, TUT.by повідомляє про те, що в Мінську був затриманий старший син мера Вітебська Вадима Зарянкіна.

Володимир Зарянкін знаходився в своєму авто, коли до нього підійшли невідомі в балаклавах, розбили вікна і витягли водія.

Видання нагадує, що молодшого сина мера Філіпа Зарянкіна раніше затримали за участь в марші проти інавгурації Олександра Лукашенка. Він провів 13 діб у ЦИП на Окрестина і ІТТ в Жодіно. Сам він стверджує, що в протестах участі не брав, а просто йшов додому з роботи.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео знущань силовиків над затриманими учасниками протесту в "Окрестіно".