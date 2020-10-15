У Росії влаштували істерику через правду в українському підручнику (відео)

Рупорів Кремля обурив розділ в підручнику про вторгнення Росії в Україну

В ефірі пропагандистської програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» на каналі «Росія 1» торкнулися теми навчання в українських школах. Одного із запрошених спікерів обурив розділ в підручнику Історії України про російське вторгнення в Україну.

«Там великий розділ. Війна України з Росією, в якому розповідається, що Росія планувала війну. Росія планувала війну, це школярам викладають, з 91-го року. І то що зараз відбувається на Донбасі і в Криму - це російсько-українська війна. Ну це фальшивка, на якій нема де ставити клейма », - з обуренням заявив він.

Полум'яну промову рупора Кремля обговорюють в мережі.

«Кошмар! У підручниках пишуть правду !! Так як так можна ?? »,« Хороший підручник »,« І правда трясе руки неймовірно! Фунфирік треба хильнути », - відзначають користувачі Facebook.