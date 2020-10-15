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Четвер, 15.10.2020
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Азербайджан змінив тактику у війні за Нагірний Карабах: детальний аналіз і карта боїв

Азербайджан змінив тактику у війні за Нагірний Карабах: детальний аналіз і карта боїв
Оновлено 15:57 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Між збройними силами Вірменії та Азербайджану триває конфлікт в районі Нагірного Карабаху. В ході конфлікту в Нагірному Карабасі армія Вірменії відступила на двох напрямках. Йдеться про північних і південних ділянках невизнаної республіки.

Про це заявив військовий експерт Олексій Арестович в своєму Faceboоk.

"Азербайджанці як і раніше діють повільно і методично, просуваючись по схилах гірських хребтів і захоплюючи вершини і плато, що сприяють контролю над місцевістю.

За минулу добу-дві був зроблений гарний хід в напрямку, однаково важливій і для взяття Гадрут, і для взяття Фізулі - захоплення плато Ергюнеш (див. Фото 1), з якого зручно контролювати обидва напрямки і які (найголовніше) пов'язують єдиною системою вогню і комунікацій два цих, до цього окремих, напрями наступу (Гадрут / Фізулі) ", - зазначив експерт.

 

Крім того, Гадрут обійдений і взятий в напівоточенні мінімум з північного заходу (село Тагасер, фото 2), а Фізулі - з півночі (фото 3).

Навколо обох міст стискається кільце - повільно, повільно, але вірно.

 

"Поступово падіння їх оборони / повна ізоляція стає справою часу, можна очікувати - до семи - десяти діб", - прогнозує Арестович.

Після цього обстановка різко зміниться на користь азербайджанців, починаючи з її моральної складової і закінчуючи оперативної.

Назначено мінімум три напрямки з розвитку настання:

- на Азих (через перевал),

- на Гирмизи-Базар (від Фізулі на північний захід),

- на Ходжавенд (Мартуні), на північ від Фізулі (див.фото 4).

"Величезною проблемою вірменської сторони при цьому, є те, що на внутрішньому театрі і внутрішніх операційних лініях (шляхах сполучення) практично немає або дуже мало укріплень - вірменська сторона не вірила в можливість проникнення противника так далеко.

А це означає, що азербайджанці, після взяття міст, особливо, Фізулі, можуть здорово додати в темпі настання, напружуючи оборону противника ще грунтовніше - з усіма наслідками, що випливають для неї з цього наслідками - типу затикання дірок і кидання в бій непідготовлених підрозділів ", - розмірковує Олексій Арестович.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до нації з посланням, що стосуються ситуації в Нагірному Карабасі.

Він заявив, що "Мюнхенських угод" щодо Карабаху не повинно бути.

Пашинян зазначив, що міжнародні сили і організації не реагують на те, що відбувається, вважаючи, що формула "території для світу" буде прийнятною.

Нікол Пашинян підкреслив, що все, що відбувається дуже схоже на Мюнхенську змову 1938 року, коли, нібито для світу, території Чехословаччини були передана Німеччині і весь світ пам'ятає, що сталося після цього.

Також в ході звернення до народу прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія відмовилася від формули переговорів, яка ігнорує право Карабаху на самовизначення.

Експерт зазначає що "намітилося цікаве протиріччя - Росія, Туреччина і Азербайджан за початок політичного процесу з реальним виведенням військ, а Пашинян вкрай побоюється піти на це, тому, що боїться, що заїкнися він про виведення, через годину його розстріляє група автоматників, а влада в Вірменії візьме «партія війни», яка і продовжить до «... переможного кінця», який буде яким завгодно - швидким або повільним, але тільки не переможним.

Пашіняну заздрити не доводиться - Росія послідовно веде справу до його усунення від влади, проблема тільки в тому, що Росія одночасно обманює Туреччину і Азербайджан і може різко змінити позицію в разі повернення до влади в Вірменії промосковських корупціонерів - на користь цієї самої партії війни: починаючи з поставок зброї і закінчуючи спробою використовувати ОДКБ за призначенням ".

Раніше були опубліковані фото масштабних руйнувань школи в місті Степанакерт, який знаходиться в епіцентрі карабахського конфлікту.

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Все по темі:

Азербайджан, Армения, Карабах, Нагірний Карабах, Олексій Арестович.

Автор:

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