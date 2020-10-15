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Четвер, 15.10.2020
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Путін повів себе негідно: в Кремлі назріває загроза палацового перевороту

Путін повів себе негідно: в Кремлі назріває загроза палацового перевороту
Оновлено 19:33 Сьогодні Телеграф
Коронавірус сплутав всі карти.

Неадекватна реакція президента Росії Володимира Путіна на пандемію коронавируса і раптове зникнення лідера РФ підвищили ймовірність палацового перевороту в Кремлі.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман.

- Путін вибудував таку систему, коли він дійсно став лідером системи, яка управляє РФ. Таким собі паханом, який все вирішує і разруливает, - каже Леонід Гозман. - Такий стан справ всіх влаштовувало. З приходом коронавируса ситуація змінилася. Володимир Володимирович боягузливо сховався в бункері і поводився не як пахан. Лідер повинен завжди йти попереду і брати відповідальність. Російський президент відповідальність на себе постарався не брати. І історія з бункером виглядала звичайно жахливо.

 

На фото: Леонід Гозман

Всі адекватні світові лідери вживали заходів обережності, але не вимикали з життя. Вони відділилися тільки коли підхоплювали цю заразу. А Путін відокремився в бункері, передав всю відповідальність губернаторам, що безумовно стало цікавим рішенням, поскільки наші губернатори поставлені на свої пости зовсім не для того, щоб за щось відповідати.

Мені здається, що Путін втратив авторитет серед верхньої тисячі (так називають оточення президента РФ, яке займає ключові пости і фактично керує державою - Авт.). У зв'язку з цим ймовірність палацового перевороту різко збільшилася. Очевидно, що Путін втратив авторитет серед свого оточення. З їх точки зору він повівся негідно, тому може розглядатися варіант його заміни на будь-кого іншого.

Як повідомлялося, в 2020 році Володимир Путін не потрапив до списку ста найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

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Все по темі:

Путин, Росія, Коронавірус, Гозман, Леонід Гозман.

Автор:

Телеграф
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