У Нагірному Карабаху в упор розстріляли пів сотні військових з Азербайджану: моторошні подробиці бою

Активні бої за Нагірний Карабах тривають кілька тижнів

У вересні 2020 року поблизу гори Агер в Нагірному Карабасі загинула ціла рота азербайджанських піхотинців. Як відомо на даний момент, група військових просувалася по дорозі і була помічена вірменськими військовими. Вірмени встигли обладнати на висотах вогневі точки і влаштувати засідку на схилі і біля дороги.

При цьому Азербайджанські військові при просуванні не виставили це бічні дозори і фактично позбавили себе шансів вижити. Піхотинців розстріляли фактично в упор, відстань була не більше 10 метрів. Безпосередньо біля дороги загинули 48 азербайджанських військових, всього, за заявою Вірменії, було вбито близько 60 піхотинців. При цьому з вірменської сторони загинув лише один боєць. Сам бій тривав не більше п'яти хвилин.

Видання "Цензор.нет" публікує відео з трупами азербайджанців на місці бою.

Військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов відзначає: "Дрони в сучасній війні дуже важливі, але ніякі дрони не можуть замінити в війні піхоту. Ціла рота азербайджанської піхоти в північному Карабасі піднялася на гору з важким озброєнням - двома гранатометами 30 мм, великокаліберним кулеметом 12,7 мм. Але рота не надіслали головного і бічного дозору, бійці не помітили ознак засідки, йшли одним ланцюжком все разом. Вірменські піхотинці, які посіли позиції в 10 метрах від стежки в кущах на горі холоднокровно дочекалися, коли велика частина азербайджанців вийде на їх позиції, і розстріляли їх впритул. 48 трупів разом з їхнім командиром роти залишилися на місці засідки. Кажуть, одного-двох чоловік ще взяли в полон, частина тел азербайджанці встигли забрати ".

"Війна показує, що мотивована і підготовлена піхота здатна чинити ефективний опір навіть при перевазі супротивника в ряді видів високотехнологічного озброєння. Бій показує, що якщо в застосуванні високотехнологічного озброєння азербайджанці домоглися величезних успіхів, то системної реформи піхоти не відбулося. А без піхоти не буває і якості спецназу і інших родів наземних військ ", - додав Бутусов.

Як повідомляв "Телеграф", в перші дні після загострення боїв за Нагірний Карабах Азербайджан дійсно активно і успішно використовував дрони для знищення позицій противника і важливих елементів інфраструктури. При цьому просування азербайджанських військових йде вкрай повільно. Військовий оглядач Олександр Коваленко раніше розповів виданню про важливі моменти боїв за Карабах.