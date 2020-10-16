Скачать
Неділя, 18.10.2020
Українців лякають поверненням величезних штрафів за порушення карантину
Українців лякають поверненням величезних штрафів за порушення карантину
У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО: його дружина розкрила деталі події (відео)
У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО: його дружина розкрила деталі події (відео)
Найбільша суддівська помилка допомогла Маріуполю перемогти Минай (відео)
Найбільша суддівська помилка допомогла Маріуполю перемогти Минай (відео)
"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра
"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра

У Нагірному Карабаху в упор розстріляли пів сотні військових з Азербайджану: моторошні подробиці бою

У Нагірному Карабаху в упор розстріляли пів сотні військових з Азербайджану: моторошні подробиці бою
07:55 Пт, 16 Жовтень 2020 Телеграф
Активні бої за Нагірний Карабах тривають кілька тижнів

У вересні 2020 року поблизу гори Агер в Нагірному Карабасі загинула ціла рота азербайджанських піхотинців. Як відомо на даний момент, група військових просувалася по дорозі і була помічена вірменськими військовими. Вірмени встигли обладнати на висотах вогневі точки і влаштувати засідку на схилі і біля дороги.

При цьому Азербайджанські військові при просуванні не виставили це бічні дозори і фактично позбавили себе шансів вижити. Піхотинців розстріляли фактично в упор, відстань була не більше 10 метрів. Безпосередньо біля дороги загинули 48 азербайджанських військових, всього, за заявою Вірменії, було вбито близько 60 піхотинців. При цьому з вірменської сторони загинув лише один боєць. Сам бій тривав не більше п'яти хвилин.

Видання "Цензор.нет" публікує відео з трупами азербайджанців на місці бою.

Військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов відзначає: "Дрони в сучасній війні дуже важливі, але ніякі дрони не можуть замінити в війні піхоту. Ціла рота азербайджанської піхоти в північному Карабасі піднялася на гору з важким озброєнням - двома гранатометами 30 мм, великокаліберним кулеметом 12,7 мм. Але рота не надіслали головного і бічного дозору, бійці не помітили ознак засідки, йшли одним ланцюжком все разом. Вірменські піхотинці, які посіли позиції в 10 метрах від стежки в кущах на горі холоднокровно дочекалися, коли велика частина азербайджанців вийде на їх позиції, і розстріляли їх впритул. 48 трупів разом з їхнім командиром роти залишилися на місці засідки. Кажуть, одного-двох чоловік ще взяли в полон, частина тел азербайджанці встигли забрати ".

"Війна показує, що мотивована і підготовлена піхота здатна чинити ефективний опір навіть при перевазі супротивника в ряді видів високотехнологічного озброєння. Бій показує, що якщо в застосуванні високотехнологічного озброєння азербайджанці домоглися величезних успіхів, то системної реформи піхоти не відбулося. А без піхоти не буває і якості спецназу і інших родів наземних військ ", - додав Бутусов.

Як повідомляв "Телеграф", в перші дні після загострення боїв за Нагірний Карабах Азербайджан дійсно активно і успішно використовував дрони для знищення позицій противника і важливих елементів інфраструктури. При цьому просування азербайджанських військових йде вкрай повільно. Військовий оглядач Олександр Коваленко раніше розповів виданню про важливі моменти боїв за Карабах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Азербайджан, Армения, Карабах, Agera, Втрати, Нагірний Карабах.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Путін готовий віддати Донбас за однієї умови, але з Кримом буде важче - Леонід Гозман
02 Торгівля зброєю та "червона ганчірка" для Путіна: що залишилося за кадром візиту Зеленського до Ердогану
03 У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО: його дружина розкрила деталі події (відео)
04 Love Story: одружені Остапчук та Горняк представили чуттєве відео
05 Ломаченко - Лопес: з'явилися записки суддів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Люди залишилися без даху над головою: фото і відео наслідків урагану в Кропивницькому
Люди залишилися без даху над головою: фото і відео наслідків урагану в Кропивницькому
Азербайджан захопив позиції вірменського спецназу: операція потрапила на відео
Азербайджан захопив позиції вірменського спецназу: операція потрапила на відео
Путін готовий віддати Донбас за однієї умови, але з Кримом буде важче - Леонід Гозман
Путін готовий віддати Донбас за однієї умови, але з Кримом буде важче - Леонід Гозман
Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання: озвучені головні ознаки
Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання: озвучені головні ознаки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся